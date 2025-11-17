김민석 국무총리가 14일 경기도 화성시 우정읍 기아오토랜드 화성에서 열린 기아 화성 EVO 플랜트 East 준공식 & West 기공식에서 축사를 하고 있다. 2025.11.14. 청사사진기자단

김민석 국무총리가 서울시가 광화문에 조성하는 상징 공간인 ‘감사의 정원’ 사업에 대해 법적·절차적 검토를 지시하며 또다시 오세훈 서울시장의 핵심 프로젝트에 제동을 걸고 나섰다.‘종묘 앞 재개발’ 논란과 ‘한강버스 사고’에 이어 서울시 주요 정책을 연달아 문제 삼은 것이어서 정치적 파장이 커지고 있다.17일 김 총리는 현장을 방문한 뒤 ”이런 문제는 국가대계 차원에서 멀리 보고, 국민의 뜻을 충분히 반영하고 여쭤보면서 합리적으로 하는 게 좋지 않겠는가 하는 생각이 들었다“고 말했다.이어 ”저희로선 오늘 시민단체나 (다른 분들로부터) 이런 말씀을 들었기에 행정적으로 절차적으로 법적으로 살펴볼 바가 없는지 챙겨보도록 하겠다“고 덧붙였다.이에 따라 김 총리는 행정안전부에 사업의 법적·절차적·내용적 문제는 없는지 확인해 보고할 것을 지시했다고 총리실은 전했다.광화문 현장에 설치될 예정인 조형물에 대해서도 ”세종대왕과 이순신을 모신 공간에 ‘받들어총’ (형태의) 석재 조형물을 설치하는 것에 대해 국민께서 이해하실지 의문“이라며 ”외국에서 돌을 받는다는 전제하에서 (사업을) 하는데 확약이 안 돼 있는 상태라고도 들었다“고 지적했다.그러면서 ”그렇게 (사업을) 서두를 필요가 있는가, (사업) 취지는 이 광화문이 아닌 다른 곳에서도 충분히 실현할 수 있지 않겠느냐는 생각이 든다“고 덧붙였다.김 총리는 공사 현장으로 이동하는 과정에 가림막 등을 보면서 ”국가 상징 공간이 아니라 국가 상징을 이상하게 만든 (것)“이라며 ”진짜 이상하다“고도 전했다.감사의 정원은 서울시가 6.25전쟁 참전국에 대한 감사 의미로 추진 중인 상징 공간으로 오세훈 시장은 ”한미동맹의 상징 공간“이라고 강조해왔다. 그러나 일부 시민단체는 ”광장을 사유화 한다“며 반대해 왔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com