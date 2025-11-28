소득 절벽 시대, 지금 필요한 건 ‘제2의 월급 통장’[서평]

일확연금 노후부자

최만수 등 지음│한국경제신문│2만1000원

한국 사회는 지금 ‘소득 절벽’이라는 새로운 위기 앞에 서 있다. 한국인은 평균 61세부터 적자 인생에 들어선다. 은퇴와 동시에 소득은 뚝 끊기지만 의료비·생활비는 꾸준히 늘어나고 기대수명은 83세를 넘겨 100세 시대의 문턱에 와 있다. 하지만 많은 사람이 적자가 시작되는 시점이 얼마나 빠른지조차 제대로 체감하지 못한다. 은퇴 후의 삶은 더 이상 막연한 미래가 아니다. 준비하지 않으면 적자는 생각보다 훨씬 빨리, 그리고 깊게 찾아온다.‘일확연금 노후부자’는 바로 이 현실을 정면으로 다루는 책이다. 퇴직연금·국민연금·주택연금과 대체투자까지 은퇴 이후에도 끊기지 않는 현금흐름을 만드는 ‘제2의 월급 통장’ 설계법을 실제 사례와 제도 변화에 맞춰 정교하게 담아냈다. 그간 한국경제신문에 연재되어 누적 조회수 3100만 회를 기록한 인기 시리즈를 최신 흐름에 맞게 보완해 엮었다.가장 먼저 눈에 띄는 부분은 방치된 퇴직연금의 현실이다. 국내 퇴직연금 상당수가 예적금 등 원리금 보장형 상품에 묶여 수익률이 연 1~2%에 머물러 있다는 점은 본문에서 반복해 강조된다. 포트폴리오를 직접 짜기 어렵다는 이유로 계좌가 방치되는 현실을 짚고 이에 대한 해법으로 생애주기별로 자산 비중을 자동 조절하는 TDF(타깃데이트펀드)를 제시한다. “연금 계좌도 제대로 운용하면 월급처럼 만들 수 있다”라는 메시지는 실전적이다.배당을 통한 현금흐름 전략도 주목할 만하다. 미국은 분기 배당이 일반적이고 수십 년간 배당을 늘려온 기업도 다수 존재한다. 지급 시점이 다른 기업을 조합하면 매달 들어오는 ‘배당 월급’을 만들 수 있다는 점에서 노후 현금흐름 설계에 유용하다.국민연금 파트는 실전 활용도가 특히 높다. 임의가입·임의계속가입·연기연금 등 알아두면 수령액을 크게 늘릴 수 있는 제도를 실제 수치와 함께 설명한다. 특히 연기연금은 1년 연기 시 7.2%씩 연금이 증가하기에 실질적 수령 전략으로 매우 중요하다. 다만 소득 기준을 넘기면 건강보험 피부양자 자격을 잃을 수 있다는 함정도 함께 짚어준다.집을 현금흐름 자산으로 전환하는 주택연금도 깊이 있게 다룬다. 부부 공동명의, 상속, 중도 인출, 건강보험료 산정 등 실제 가입자들이 가장 많이 문의하는 내용을 중심으로 설명하며 주택연금이 노후의 대체 소득원이 될 수 있음을 설득력 있게 보여준다.이 책의 후반부에서는 비트코인·금·리츠(REITs) 등 대체투자를 연금 구조와 어떻게 결합할지 소개한다. 불확실성이 큰 시대에 전통적인 연금만으로 부족한 부분을 어떻게 보완할지 그 해법을 균형 잡힌 관점으로 제시한다.저자들은 모두 연금·금융·복지·정책을 오랫동안 취재해온 한국경제신문 기자들이다. 수많은 현장 취재와 데이터 분석으로 축적된 경험이 책 곳곳에 녹아 있어 정보를 나열하는 데 그치지 않고 ‘오늘 당장 무엇을 할 것인가’로 이어지는 실전적 조언을 제공한다.‘일확연금 노후부자’는 결국 지금의 한국인 모두를 위한 책이다. “일확천금보다 중요한 건 일확연금”이라는 메시지처럼 한 번의 운이 아니라 꾸준한 구조와 시스템을 갖추는 것이 장수 시대의 필수 생존 전략임을 강조한다. 소득 절벽의 충격은 막을 수 없지만 그 충격을 최소화하고 은퇴 이후의 삶을 다시 설계하는 일은 선택에 달려 있다. 이 책은 지금 세대가 가장 먼저 읽어야 할 노후 전략 지침서다.