비트코인 모형이 놓인 바닥에 코인 시세 그래프가 비치는 모습. 사진=연합뉴스

사진=로버트 기요사키 공식 SNS

가상자산 대장주 비트코인 가격이 연일 약세를 보이는 가운데 베스트셀러 ‘부자아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키는 “매도 계획은 없다”며 비트코인 장기 보유 의지를 드러냈다.15일(현지시간) 가상자산 전문매체 코인텔레그래프에 따르면 기요사키는 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “전 세계적인 자금 경색이 모든 자산군에 충격을 주고 있다”고 진단했다.그는 “각국 정부가 이 부채를 메우기 위해 결국 더 많은 화폐를 공급할 것”이라고 분석하며 “이 과정이 실물자산과 주요 가상자산의 가치 상승으로 이어질 것”으로 주장했다.현재 비트코인 가격이 하락하는 상황과 관련해선 “단기 현금 수요가 발생한 투자자들의 매도는 불가피하다”며 “이는 가치 판단이 아니라 유동성 확보 차원”이라고 설명했다.그러면서 자신은 “현금흐름이 충분하므로 비트코인·금·은·이더리움을 팔 이유가 없다”고 밝혔다. 이어 “비트코인 공급은 2100만 개로 한정돼 있다”며 “하락장이 끝날 때까지 기다리다가는 지금보다 더 높은 가격에 사게 될 것”이라고 주장했다.앞서 기요사키는 지난 4월 비트코인이 향후 100만 달러에 도달할 것이라고 예측한 바 있다. 그는 “이들 자산이 단기적으로 가격 조정을 거칠 것”이라며 “그런 상황이 올 때 더 많이 매수할 것”이라고 밝혔다.김태림 기자 tae@hankyung.com