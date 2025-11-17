나경원 국민의힘 의원을 비롯한 법제사법위원들이 9일 서울 여의도 국회 소통관에서 대장동 사건 항소 포기 관련 현안 기자회견을 하고 있다. 2025.11.9/뉴스1

나경원 국민의힘 의원이 더불어민주당의 검사 징계안 입법에 반발 메시지를 냈다.17일 나 의원의 SNS에 따르면 그는 “민주당이 대장동 사건 항소 포기에 부당함을 지적한 검사들을 이지매하고 있다”며 “검사 파면법 발의, 항명 검사에 대한 징계, 검사장의 평검사 강등, 변호사 개업 제한 등 법 제도를 악용해 린치를 놓고 있다”고 지적했다.이어 “검사도 일반 공무원처럼 징계위 심의로 파면할 수 있게 하는 내용도 포함됐다”며 “대장동 사건 항소 포기에 반발한 검사장 18명을 감찰, 평검사로 인사 조치하려 한다”고 밝혔다.이를 두고 그는 “죽기 싫으면 알아서 기라는 본보기 드잡이”라고 지적했다.나 의원은 “범죄자 이익이 아니라 국민 이익을 지키려 했던 검사들을 이렇게 죽이려 드는 게 말이 되는가?”며 “결국 유권무죄·무권유죄 세상이 오고 있다”고 주장했다.또 “정치 반대세력엔 피바람, 자기편 비리공범엔 돈바람, 신바람, '국민 편'이 아니라 '권력 편' 서야 살려주겠다는 충성맹세 사상검증, 이재명 민주당이 보여주는 범죄자우선주의, 권력우선주의의 현 주소”라고 맹비난했다.이어 “딴지일보가 민심 바로미터라는 정청래 대표, 민주당 극성광신도들의 로동신문, 딴지일보를 여론 기준삼아 다른생각을 가진 국민들을 모두 비정상, 반정부 세력으로 몰아 드잡이 하려는 선언인가?”라며 “가짜뉴스가 진실을 덮고 권력이 거짓선동으로 국민을 세뇌하는 세상?”이라고 반문했다.나 의원은 “이제 민주당의 피바람 숙청이 정치와 방송까지 휩쓸고 나면 공영방송 9시뉴스에서 가짜뉴스 김어준 앵커의 메인뉴스를 봐야할 날을 만들려나”라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com