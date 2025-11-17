정용진, 스페인 호텔서 트럼프 주니어와 저녁 자리
벤처투자기업 '1789캐피탈' 설립자 오미드 말릭 동석
17일 업계에 따르면 정용진 회장과 트럼프 주니어는 최근 한 스페인 고급 호텔에서 저녁 자리를 가졌다. 두 사람은 지난 2010년 한 언론사 행사에서 처음 만나 인연을 이어오고 있다.
앞서 정 회장은 지난 1월 트럼프 주니어의 초청으로 트럼프 대통령 취임식에 참석했다. 당시 정 회장은 "(트럼프 주니어와) 한 2년 정도 만남을 가져왔다"라며 "서로 좋아하는 거나 서로 신념이 비슷하기 때문에 급속도로 친해진 것 같다"고 말했다.
이번 저녁 자리에는 트럼프 주니어와 벤처투자기업 1789캐피털을 설립한 오미드 말릭도 동석했다. 이들은 국내외 사업 협력을 다각도로 논의한 것으로 보인다.
세 사람의 공통점은 트럼프 정부 권력의 핵심으로 불리는 '록브리지 네트워크'다. JD 밴스 미국 부통령과 보수 성향 칼럼리스트 크리스토퍼 버스커크가 2019년 창립한 정치 후원단체다. 트럼프 주니어도 이 단체 회원이며, 정 회장은 록브리지 아시아를 총괄 회장직을 맡고 있다. 오미드 말릭 역시 록브리지 네트워크의 핵심 멤버로 꼽힌다.
최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
