이배용 국가교육위원장은 '더 이상 지탱할 수 없는 지방대에 퇴로를 열어줘야 한다'며 '학교를 계속 운영하려는 곳에는 회생을 위한 특성화가 필요하다'고 제안했다. 사진=한경 강은구 기자

‘매관매직 의혹’을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 김건희 여사에게 먼저 선물을 받은 뒤 답례 차원에서 금거북이를 건넸다고 주장했다.18일 법조계에 따르면 이 전 위원장 측 변호인은 언론 공지를 통해 “2021년 12월 내지 2022년 1월 김 여사로부터 시가 100만원대 화장품 세트를 선물받아 2022년 3월 하순경 답례 및 (윤석열 전 대통령) 당선 축하 의미로 유사한 가격대의 선물을 했다”고 밝혔다.그는 “선물 과정에서 김 여사에게 어떠한 청탁이나 적격성 검토서를 전달한 사실이 없다”고 주장했다.이 전 위원장은 윤석열 정권 초기 김 여사에게 5돈짜리 금거북이 등을 건네며 인사를 청탁했다는 의혹을 받고 있다.특검팀은 지난 7월 ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’ 압수수색 과정에서 김 여사의 모친 최은순씨 금고에서 ‘금거북이’를 발견했으며 이 전 위원장이 윤 전 대통령 부부를 위해 작성한 것으로 보이는 편지도 확보한 것으로 알려졌다.특검팀은 이 전 위원장이 2022년 4월12일 서울 진관사에서 인사 관련 자료를 전달하고 26일 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 사무실에서 금거북이를 건넸다고 보고 있다.이어 6월에는 자신의 업무 역량을 정리한 문서까지 제출한 것으로 판단하고 있다. 그는 그로부터 석달 뒤인 9월 윤석열 정부의 초대 국가교육위원장으로 임명됐다.특검팀은 이 전 위원장을 참고인 신분으로 두차례(6일·13일) 소환해 조사했으며 그는 대선 당신 축하 차원의 선물일 뿐 대가성은 없었다고 주장했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com