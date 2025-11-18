‘페이팔 마피아’ 피터 틸, 엔비디아 전량 매도…그가 담은 것은?

미국 실리콘밸리의 대표 벤처투자자이자 페이팔 공동창업자로 알려진 피터 틸이 헤지펀드에서 보유하던 엔비디아 지분을 모두 정리한 것으로 나타났다.17일(현지시간) CNBC와 블룸버그에 따르면 틸이 운영하는 헤지펀드 ‘틸 매크로(Thiel Macro)’는 3분기 동안 약 9400만달러(약 1374억원) 규모의 엔비디아 지분을 전량 매각했다.시장조사업체 인사이더스코어는 이 매각이 틸 매크로의 3분기 거래 가운데 가장 큰 규모의 자금 이동이었다고 설명했다.미국 언론들은 이를 두고 자본시장에서 인공지능(AI) 관련 빅테크 주식에 대한 경계심을 보여주는 신호라고 평가했다.앞서 일본 소프트뱅크그룹이 지난달 엔비디아 지분을 모두 처분했다는 소식이 전해진 데 이어 또다시 대형 투자자의 ‘엔비디아 엑시트’가 나오면서 AI·기술주 전반의 투자심리에 부담을 주는 모습이다.틸의 펀드는 AI 데이터센터 테마주로 분류되는 비스트라(Bestra) 투자 지분도 4000만달러(약 585억원) 이상 매각한 것으로 파악됐다. 전기차 업체 테슬라 지분 역시 3분기 동안 76% 이상 줄였다. 다만 테슬라는 9월 말 기준 여전히 펀드 내 3대 핵심 보유 종목 가운데 하나로 남아 있다.틸의 매매 패턴을 보면 3분기 테슬라 주가가 석 달 동안 40% 급등한 뒤 차익 실현에 나선 것으로 시장은 해석하고 있다. 테슬라 주가는 4분기 들어서는 이달 14일까지 9% 이상 조정을 받았다.반면 틸의 펀드는 마이크로소프트(MS)와 애플 비중을 늘렸다. 3분기 두 종목에 각각 2540만달러(약 371억원), 2020만달러(약 295억원)를 신규 투자한 것으로 나타났다.정채희 기자 poof34@hankyung.com