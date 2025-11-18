박상신 DL이앤씨 대표이사. 사진=DL이앤씨

박상신 DL이앤씨 대표이사가 부산항 진해신항 남측방파호안에서 발생한 사망 사고에 대해 사과하며 현장 공사를 전면 중단했다고 전했다.17일 DL이앤씨는 대표이사 명의로 배포한 입장문에서 “고인의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 머리 숙여 애도를 표한다”고 밝혔다.그러면서 “해당 현장의 모든 작업을 중단했으며, 유사 공종 작업이 진행 중인 현장의 작업도 중단했다”고 설명했다.이날 오전 8시 39분경 DL이앤씨가 시공을 맡은 경남 창원시 진해구 소재 부산항 진해신항 해상 공사 현장에서 하청업체 소속 작업자 1명이 바다로 추락해 숨졌다. DL이앤씨는 해당 현장 이외에도 전 현장을 대상으로 긴급 안전점검을 시행하고 있다는 입장이다.이 작업자는 시멘트를 옮기는 바지선 선원으로 선박을 고정하는 작업을 마친 뒤 바다에 빠진 것으로 알려졌다. 추락 후 즉시 구조됐지만 심정지 상태로 병원에 옮겨진 뒤 숨졌다.박 대표는 “사고 수습과 유가족 지원에 필요한 모든 조치를 즉시 시행하고, 관계기관의 조사에 성실히 협조해 사고 원인을 명확히 규명할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 근본적인 원인 분석을 통한 재발방지 대책 마련을 약속했다.그는 “다시는 이와 같은 일이 반복되지 않도록 전 임직원이 최선의 노력을 다할 것을 약속드린다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com