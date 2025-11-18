효성중공업 미국 멤피스 초고압변압기 공장. 사진=효성중공업

조현준 효성그룹 회장이 멤피스 초고압변압기 공장을 미국 내 최대규모 변압기 공장으로 만든다.효성중공업은 18일 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장에 1억5700만달러(약 2300억원)를 투자해 2028년까지 생산 능력을 50% 이상 확대한다고 밝혔다.이는 인공지능(AI) 전력 인프라 시대에 선제적으로 대응할 수 있는 적기 대비 체계를 구축해야 한다는 조 회장의 주문에 따른 결정이다.멤피스 공장은 미국 내에서 유일하게 765kV 초고압변압기 설계와 생산이 가능한 공장이다.효성중공업은 2010년대 초부터 미국 765kV 초고압변압기 시장에서 독보적인 점유율 1위를 유지하며 현지 송전망에 설치된 765kV 초고압변압기의 절반 가까이 공급해 왔다.이를 위해 2020년 멤피스 공장 인수부터 이번 포함 3차례 증설을 통해 3억달러(약 4400억원) 규모의 투자를 진행했다.이번 추가 증설로 멤피스 공장은 미국 내 최대 규모의 생산능력을 보유하게 된다.효성중공업은 이번 투자로 미국 최대 규모의 초고압 변압기 생산기지를 구축하며, 기술 경쟁력과 현지 생산·공급 역량을 동시에 확보하며 글로벌 전력기기 ‘빅4’의 위상을 보다 견고히 다질 수 있게 됐다고 설명했다.미국은 최근 노후 전력 설비 교체수요, AI 확산에 따른 전력망 확충 수요 등으로 전력 수요가 폭증하고 있다.현지 변압기 시장은 연평균 약 7.7% 성장해 지난해 약 122억 달러(17조8000억원)에서 2034년 약 257억 달러(37조5000억원) 규모로 증가할 것으로 전망된다.효성중공업은 이번 투자를 통해 미국 전력 사업자 등 고객사의 '적기 공급 요구'를 충족함으로써 현지 시장 내 공급망 주도권을 확실히 잡겠다는 계획이다.앞서 조 회장은 미국 내 생산 거점이 향후 전력 인프라 시장 경쟁력의 핵심이 될 것으로 보고 멤피스 공장 인수를 결정했다. 당시 여러 리스크 우려에도 불구하고 미국 시장의 성장성과 멤피스 공장의 부지 활용성을 고려한 판단이었다.조 회장은 올해도 크리스 라이트 미국 에너지부장관, 알 카아비 카타르 에너지부장관, 새프라 캐츠 오라클 CEO, 파티 비롤 국제에너지기구 사무총장 등과 교류하며 글로벌 전력 시장에서 새로운 사업 기회를 모색했다.트럼프 대통령의 측근으로 알려진 빌 해거티 상원의원과 올해 세 차례나 만났고, 빌 리 테네시 주지사와도 만나 멤피스 공장을 북미 전력산업의 핵심 기지로 만드는 데 협력하기로 했다.이 외에도 트럼프 행정부로부터 스타게이트 등 에너지 인프라 구축 프로젝트 참여를 제안받고 적극 검토 중이다.조 회장은 "전력 산업의 미래는 설비뿐만 아니라 전력 흐름과 저장, 안정성을 통합 관리하는 역량에 있다"며 "이번 증설을 통한 북미 시장에서의 위상을 기반으로 글로벌 넘버1 토털 솔루션 프로바이더로서의 입지를 확고히 할 것"이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com