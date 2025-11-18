10.15부동산 대책으로 수도권 일부 지역에서 갭투자(전세 끼고 매매)가 제한되면서 서울과 가까운 청주가 대안 투자처로 주목받고 있기 때문이다.
다만 전문가들은 청주에서 나타나는 매수세가 일시적·지엽적일 뿐 지방 전체 시장을 움직이기는 어렵다고 분석했다.
18일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 청주의 10·15 대책 이후 한달(10월16~11월14일) 아파트 거래량은 1018건으로 대책 이전 한 달 (804건)대비 26.6% 증가했다.
특히 청주 흥덕구 거래량은 34.1% 늘어나 청주 평균 증가율보다 7.5%포인트 높았다.
청주 흥덕구는 양질의 일자리와 교통망 호재로 투자 수요가 몰리고 있다. SK하이닉스 청주 1~4캠퍼스에 이어 HBM 전용 생산라인 ‘청주 M15X 팹(공장)’이 들어설 예정이며 대전∼세종~오송역∼청주공항을 잇는 ‘충청권 광역급행철도(CTX)’ 사업도 추진 중이다.
권영선 신한은행 부동산투자자문센터 팀장은 “똘똘한 한 채가 대세인 상황이어서 강력한 풍선효과가 나타나긴 어려울 것”이라면서 “경기 외곽과 비슷한 가격대인데 갭투자가 가능하고 가격 상승을 기대할 수 있다면 신축을 중심으로 투자 수요가 나타날 수 있다”고 분석했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
