전날 국가유산청 시뮬레이션 공개에 즉각 대응 차원, 정부·여당과 대립각 세워

오세훈 서울시장이 18일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제333회 정례회 시정질문에 참석, 세운4구역 재개발과 관련된 자료를 들고 질의에 답하고 있다. 사진=연합뉴스

오세훈 서울시장이 종묘 인근 최고 145m 높이로 계획된 세운4구역 재개발 사업 논란에 대해 직접 시뮬레이션 3D 이미지를 공개했다. 세운4구역 사업이 세계유산인 종묘의 경관을 해쳐 문화재로서의 가치를 훼손한다는 정부와 일각의 주장을 불식하겠다는 것이다.오 시장은 18일 열린 관련 제333회 서울시의회 정례회 시정질문에서 국민의힘 김규남 시의원의 관련 질의에 “시뮬레이션을 해보니 그렇게 압도적으로 눈 가리고 숨 막히게 하고 기를 누를 정도의 압도적 경관은 전혀 아니다”라고 답변했다.오 시장은 이 자리에서 종묘를 배경으로 세운4구역 재개발이 완공된 3D 이미지를 직접 들고 “정전에 섰을 때 눈이 가려집니까? 숨이 턱 막힙니까? 기가 눌립니까?”라고 발언하기도 했다.오 시장은 해당 이미지에 대해 “정전 앞 상월대라는 곳이 있는데 그곳에서 평균 신장의 서울시민이 서서 남쪽에 새로 지어지는 세운4구역을 보는 것”이라며 “이 그림이 종로 변에 100ｍ가 약간 안 되고 청계천 변에 150ｍ가 약간 안 되는 높이로 지어질 때의 모습”이라고 설명했다.이미지는 정전 상월대 위에서 정면을 바라본 모습으로 종묘의 수목선 너머 뒷 배경으로 가운데에 남산타워가 보이며 좌측으로 세운지구, 우측으로 인사동 숙박시설이 일부 노출된 모습이다.서울시는 지난달 고시를 통해 세운4구역의 건물 최고 높이를 당초 종로변 55ｍ·청계천변 71.9ｍ에서 종로변 101ｍ·청계천변 145ｍ로 변경했다.이번 3D 이미지 공개는 전날 허민 국가유산청장이 기자간담회를 열고 종묘 맞은편에 최고 높이 145ｍ의 고층 건물이 들어섰을 때의 가상 모습을 공개한 데 대응하고 대립각을 세우기 위한 차원으로 풀이된다.김민석 국무총리는 지난 10일 종묘를 직접 방문해 “종묘 코앞에 고층건물이 들어선다면 종묘에서 보는 눈을 가리고 숨을 막히게 하고 기를 누르게 하는 결과가 되는 것”이라고 발언한 바 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com