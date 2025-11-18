18일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피지수는 전장보다 3.32% 내린 3,953.62에 장을 마감했다. 사진=연합뉴스

코스피가 18일 급락하며 종가 기준 다시 4000선 아래로 내려 앉았다. 미국의 기준금리 인하 속도 조절 가능성이 부각된 데다, 글로벌 시장에서 ‘인공지능(AI) 버블’ 논란이 재점화되면서 투자심리가 급격히 위축된 영향이다.이날 코스피는 전 거래일 대비 135.63포인트(–3.32%) 하락한 3953.62로 마감했다.코스피가 종가 기준으로 4000선 아래로 내려온 건 이달 7일 이후 7거래일만에 처음이다.장 초반 4044.47로 출발한 뒤 4072.41까지 낙폭을 일부 줄였으나, 시간이 갈수록 매도세가 강화되며 오후 들어 하락폭을 크게 확대했다. 장중 한때 3953.26까지 내려가기도 했다.대형 기술주와 제조업 대표 종목들이 일제히 약세를 보였다. 삼성전자(–2.78%), SK하이닉스(–5.94%), LG에너지솔루션(–4.32%), 현대차(–2.58%), 두산에너빌리티·한화에어로스페이스 등 주도주 대부분이 3~6%대 낙폭을 기록했다. KB금융도 –3.39% 하락했다.개인이 1조2000억원 이상 순매수하며 지수 방어에 나섰지만, 외국인(–5486억원)과 기관(-6768억원)의 동반 매도세가 지수 하락을 이끌었다.코스닥 역시 투자심리 냉각 속에 878.70(–2.66%)으로 마감했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com