이날 코스피는 전 거래일 대비 135.63포인트(–3.32%) 하락한 3953.62로 마감했다.
코스피가 종가 기준으로 4000선 아래로 내려온 건 이달 7일 이후 7거래일만에 처음이다.
장 초반 4044.47로 출발한 뒤 4072.41까지 낙폭을 일부 줄였으나, 시간이 갈수록 매도세가 강화되며 오후 들어 하락폭을 크게 확대했다. 장중 한때 3953.26까지 내려가기도 했다.
대형 기술주와 제조업 대표 종목들이 일제히 약세를 보였다. 삼성전자(–2.78%), SK하이닉스(–5.94%), LG에너지솔루션(–4.32%), 현대차(–2.58%), 두산에너빌리티·한화에어로스페이스 등 주도주 대부분이 3~6%대 낙폭을 기록했다. KB금융도 –3.39% 하락했다.
개인이 1조2000억원 이상 순매수하며 지수 방어에 나섰지만, 외국인(–5486억원)과 기관(-6768억원)의 동반 매도세가 지수 하락을 이끌었다.
코스닥 역시 투자심리 냉각 속에 878.70(–2.66%)으로 마감했다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
