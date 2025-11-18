CJ, 신임 경영리더 40명 승진 단행…30대 임원도 5명

2026년 정기 임원인사 단행

CJ그룹이 신임 경영리더 승진 중심의 정기 임원인사를 오늘(18일) 단행했다. 40명의 신임 경영리더가 탄생했다.그룹의 미래·글로벌 성장 본격 추진을 통한 중기전략 달성을 위해 성장 가능성 높은 인재를 과감히 발탁한 결과다. 이로써 지난 10월 이뤄진 선제적 CEO 인사에 이어 각 계열사별로 성장을 이끌 신임 경영리더 승진을 포함, 경영진 진용 구축을 마무리했다.미래 준비 강화 차원에서 능력 있는 젊은 인재 중심의 발탁이 두드러졌다. 36세 여성 리더 2명을 포함해 총 5명의 30대가 신임 경영리더로 승진했으며, 전체 인원 중 80년대 이후 출생자 비중도 45%에 달한다. 사업별로 변화와 혁신을 주도할 차세대 영 리더를 적극 발탁함으로써 미래와 글로벌 성장 본격화에 힘을 싣겠다는 전략이다.여성 인재 발탁 기조도 확연했다. 이번 신임 경영리더 승진자중 여성은 총 11명(27.5%)으로 크게 확대됐으며, 이로 인해 그룹 전체의 여성 임원 비율도 기존 16%에서 19%로 높아졌다. 특히 여성 고객 비중이 높은 사업군(올리브영 54%, 커머스부문 46%)의 경우 여성 임원이 과반 수준까지 올라왔다.CJ그룹 관계자는 “각 계열사 CEO 주도로 사업별 변화와 혁신을 이끌 역량 있는 신임 경영리더들을 발탁했다“며 “성장 의지를 보유한 젊은 인재들에게 도전의 기회를 부여하고, 이를 통해 그룹의 중기전략을 반드시 달성하는 동시에 미래 준비도 강화하겠다”고 말했다.■ CJ제일제당△김성호 신승훈 임건호 장나윤 정준영 정효진 최윤석 한지호■ CJ대한통운△강용준 고영호 김수현 김정태 박진영 이기상 정인지■ CJ올리브영△김도영 김수주 설동민 염지혜 유아영 이은애 박성건■ CJ ENM (엔터부문)△김지영 여상곤 이양기■ CJ ENM(커머스부문)△박희정 서진욱 한지은■ 4DPLEX△오윤동■ CJ푸드빌△오창호■ CJ프레시웨이△김유준 김의환 박성민 배병현■ CJ올리브네트웍스△전인희■ CJ주식회사△김석규 김윤기 최준우 하성종 김현아최수진 기자 jinny0618@hankyung.com