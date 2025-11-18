페이크 퍼 적용 아우터·모자 등 인기
무스탕·플리스 각각 2배 증가

올겨울 인기는 ‘퍼 아우터’…29CM 거래액 4배 ‘껑충’
패션 플랫폼 29CM(이십구센티미터)에서 올겨울 하이넥 디자인의 퍼(Fur) 아우터가 강세를 보이고 있다. 영하권을 웃도는 날씨에 보온성은 물론, 겨울 데일리룩에 포인트를 더할 수 있어 수요가 크게 증가했다.

29CM가 이달 1일부터 14일까지 2주간 판매 데이터를 분석한 결과, 퍼 아우터 거래액은 전년 동기 대비 380% 급증했다. 스웨이드 소재와 퍼 디테일이 특징인 무스탕도 같은 기간 130% 거래액이 증가했다.

특히 올해 출시된 퍼 아우터는 목을 감싸는 하이넥(High Neck) 디자인이 핵심이다. 체온이 가장 쉽게 떨어지는 목 부분을 따뜻하게 하면서도 트렌디한 실루엣을 완성할 수 있어 관심이 높다. 이러한 흐름에 맞춰 여성 디자이너 브랜드들도 하이넥 퍼 코트를 적극적으로 선보이고 있다.

브랜드 ‘108파운드’의 몰리 리버시블 시어링 코트는 곱슬곱슬한 컬리 퍼(curly fur) 소재를 적용한 하이넥 퍼 무스탕 제품이다. 양면 착용 가능한 실용성도 갖춰 29CM 여성 아우터 월간 베스트 랭킹 1위에 올랐다. ‘노티아’가 출시한 시어링 하이넥 퍼 재킷도 페미닌하고 클래식한 룩을 완성할 수 있는 제품으로 주목받고 있다

목을 덮는 집업 스타일의 플리스 재킷도 거래액이 전년 대비 128% 증가했다. 브랜드별로 플라워, 도트, 스트라이프 등 다채로운 패턴과 색상을 가미한 제품 출시가 활발해지면서 고객 선택의 폭이 더욱 넓어지고 있다.

겨울 패션·잡화도 퍼 소재를 적용한 아이템이 인기다. 특히 안감은 물론, 겉감에도 퍼 소재를 적용한 슬리퍼와 부츠가 주목받고 있다. ‘락피쉬웨더웨어’의 윈터 퍼 뮬은 포근한 착화감에 신고 벗기 쉬운 제품으로 지난해 겨울부터 꾸준히 인기를 이어가고 있다. ‘오픈와이와이’가 출시한 폭스 퍼 코듀러이 이어플랩 캡도 겨울 패션에 포인트를 더할 수 있는 모자로 구매가 활발하다.

29CM는 아우터, 니트웨어, 가디건 등 겨울철 입기 좋은 패션 의류·잡화 아이템을 선보이는 ‘29 윈터 컬렉션’ 기획전을 이달 26일까지 진행한다. 행사 동안 48시간 단위로 새로운 여성 디자이너 브랜드를 29% 할인하는 혜택도 제공한다. 또한 최대 3만 원 할인되는 14% 할인 쿠폰도 지급될 예정이다.

29CM 관계자는 “퍼 코트가 연말 파티룩은 물론, 데님 팬츠나 스니커즈 같은 데일리 아이템과 자연스럽게 매치해 트렌디한 데일리룩을 완성하는 스타일 아이템으로 부상하고 있다”라며, “올겨울에는 다양한 디자이너 브랜드에서 퍼 코트부터 퍼 부츠까지 퍼 소재를 활용한 겨울 패션 신제품을 적극적으로 선보이면서 고객 수요가 한층 더 확대될 것으로 보인다”라고 말했다.

29CM ‘29 윈터 컬렉션’ 기획전에 대한 자세한 내용은 오늘(18일)부터 29CM 앱에서 확인할 수 있다.

최수진 기자 jinny0618@hankyung.com