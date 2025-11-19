서울의 한 은행에 붙은 예금 금리 안내문의 모습. 2023.12.26/뉴스1

최근 은행들이 잇달아 예·적금 금리를 인상하며 주요 시중은행의 정기예금 최고금리가 약 6개월 만에 다시 연 3%대로 올라섰다.한국은행의 기준금리 인하 기대가 약해지고 시장금리가 상승한 데다 4분기 대규모 예·적금 만기를 앞둔 상황에서 은행권의 금리 경쟝이 본격화된 영향이다.19일 은행권에 따르면 신한은행은 지난 17일 ‘신한my플러스정기예금’ 최고금리를 연 2.80%에서 3.10%로 0.30%포인트(p) 올렸다.1년 만기 기준 기본금리 연 2.90%이며 6개월간 정기예금 미보유와 입출금통장에 건별 50만 원 이상 소득 입금이라는 우대 조건을 채우면 0.20%p가 추가된다.우리은행 ‘우리 첫거래우대 정기예금’ 최고금리를 연 2.80%에서 3.00%로 올렸지만 이전 연말 기준 우리은행 계좌 미보유 고객에게만 3% 금리를 적용한다. 이 상품의 1년 만기 기준 기본금리는 연 2.00%다.시중은행에서 연 3%대 정기예금이 등장한 것은 약 반년만이다. 이달 들어 주요 은행들은 대표 정기예금 금리를 서너 차례씩 인상했다.은행연합회 소비자포털 공시에 따르면 지난 18일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 대표 정기예금 (1년 만기)최고 금리는 연 2.55∼2.85%로 한 달 전(2.55~2.60%)에 비해 상단이 0.25%p 상승했다.최근에는 은행 예금 금리가 저축은행 평균 금리보다 더 높은 상황도 나타났다. 지난 18일 기준 저축은행 79곳의 12개월 정기예금 평균 금리는 2.68%에 그쳤다.은행 예금 금리가 오르는 배경에는 시장금리 상승이 있다. 한국은행의 기준금리 인하가 예상보다 늦어지는 가운데 오히려 인상 가능성까지 제기되면서 국고채 10년물 금리는 3%대로 상승했다.금융투자협회 채권정보센터에 따르면 은행채 1년물 금리는 지난 8월 14일 2.498%에서 이달 18일 2.820% 올랐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com