윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 오빠 김진우씨가 11일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.11.11/뉴스1

김건희씨의 친오빠 김진우씨가 구속 갈림길에 섰다.19일 법조계에 따르면 양평 공흥지구 개발 사업과 관련해 특혜 의혹에 휩싸인 김진우씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 진행된다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시10분부터 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(국고손실), 업무상 횡령, 업무상 배임, 증거인멸 혐의를 받는 김씨 구속 여부에 대한 심문을 연다.앞서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 이달 4일과 11일 김씨와 모친 최은순씨를 피의자 신분으로 소환한 뒤 지난 14일 해당 혐의로 김씨에 대한 구속영장을 청구한 바 있다.다만 최씨는 김씨와 부모 자식 관계라는 점, 피의자들의 범행 가담 정도와 증거인멸 우려 등이 참작돼 영장 청구를 면했다.특검팀은 김씨 일가가 실소유한 것으로 지목된 이에스아이엔디(ESI&D)가 양평 공흥지구 개발 과정에서 특혜를 받았다는 혐의를 들여다보고 있다.김씨가 지난 2011~2016년 경기 양평군 공흥지구 일대 아파트 사업의 개발부담금을 부당한 방법으로 부담하지 않는 등 특혜를 받았다는 혐의다.특히 김건희씨가 인사 청탁을 대가로 받은 금품들을 김진우씨 장모 집 등에 숨긴 정황도 구속 여부를 가릴 관건이 될 것으로 전망된다.김씨의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 늦게 결정될 것으로 관측된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com