사진=연합뉴스

서울 휘발유 가격이 9개월여 만에 1800원대를 넘어섰다. 국제유가 반등과 환율 상승, 유류세 인하 폭 축소 등이 맞물리면서 유가 상승으로 이어진 것으로 보인다.18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 3시 기준 서울 주유소 휘발유 평균 판매가는 전일 대비 리터(L)당 4.27원 오른 1801.0원으로 나타났다. 전국 휘발유 평균 가격도 전일 대비 3.65원 오른 1729.66원을 기록했다.서울 휘발유 가격이 1800원대를 넘어선 것은 지난 2월 6일 이후 약 9개월 만이다. 이대로라면 올해 최고치인 1807.96원(1월 28일)도 조만간 넘어설 가능성이 높다.경유 가격도 오름세다. 전국 평균 경유 가격은 리터당 1636.13원으로 4.71원 올랐고 서울은 1709.75원으로 하루 만에 5.48원 상승했다.최근 국내 유가는 3주 연속 상승세를 보였다. 국제 석유제품 가격 반등과 환율 상승이 겹치며 원유 수입 단가가 높아진 것으로 풀이된다. 원유 수입 단가가 높아지면서 정유사들의 비용 부담이 커졌고 해당 인상분이 소비자 가격에도 반영됐다는 얘기다.여기에 유류세 인하 폭이 축소되면서 소비자 체감 가격은 더 가팔라졌다. 앞서 정부는 이달부터 휘발유 유류세 인하율을 기존 10%에서 7%로 경유 및 액화석유가스(LPG) 인하율을 기존 15%에서 10%로 각각 하향 조정했다.김태림 기자 tae@hankyung.com