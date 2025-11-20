밀레니얼웍스, SM엔터테인먼트 IP와 기술 협력…”AI 테마파크의 미래”

SM엔터테인먼트의 첫 버추얼 아티스트 '나이비스'의 AI 체험 팝업스토어 열렸다. 이번 프로젝트는 AI 콘텐츠-테크 스타트업 밀레니얼웍스(송유상대표)와 SM엔터테인먼트의 버추얼 아티스트 IP와의 성공적인 융합을 입증했다.본 사업은 아트코리아랩 기술융합 오픈이노베이션 사업으로 선도기업 인 SM엔터테인먼트, SM스튜디오리얼라이브와 AI스타트업인 밀레니얼웍스가 새로운 비즈니스모델을 발굴하고 사업확장을 도모하는 혁신적인 프로젝트다.SM이 2024년 9월 데뷔시킨 첫 버추얼 아티스트 '나이비스'의 첫 아트-테크 팝업스토어 파트너로 밀레니얼웍스를 선택한 것은, 그들의 AI/XR 기술력이 대형 엔터테인먼트 기업의 기준을 충족했다는 의미다.SM엔터테인먼트 측은 "버추얼 아티스트 '나이비스'가 할 수 있는 영역을 기존 인간 아티스트가 표현하기 어려운 디지털 AI/XR 기술을 통해 차별점을 확실히 나타낼 수 있었다"고 평가했다.K-POP 아이돌 데뷔를 현실로 만드는 6단계 체험으로, 밀레니얼웍스의 독자 AI 기술이 집약된 프로그램으로 구성된다.나이비스와 함께하는 3D 영상촬영부터 연습생 포토카드, 아이돌 포토카드, 데뷔곡 제작, 앨범 자켓 촬영까지 K-POP 아티스트의 완전한 데뷔 프로세스를 체험한다. 단 1분 만에 생성된 나만의 음악과 비주얼 아트는 NFC 기술이 탑재된 미니 CD로 제작되어, 디지털과 물리적 소장 가치를 동시에 지닌 개인화된 K-POP 예술 작품이 된다.밀레니얼웍스는 IP와 결합한 체험형 공간 시장이 2030년 830조 원 규모로 급성장할 것으로 전망되는 가운데, 기존 콘텐츠의 치명적 약점인 일회성 구조와 방문 후 사용자 관계 단절을 AI를 접목하며 해결했다.Z세대의 78%가 오프라인 체험형 콘텐츠에 긍정적 반응을 보이고, AI/AR 기반 체험 문의가 2025년 전년 대비 10배 급증한 시장 흐름은 밀레니얼웍스의 솔루션이 시장에서 확장될 수 있는 가능성을 입증한다.이번 나이비스 팝업스토어는 시작에 불과하다. 밀레니얼웍스는 2026년 1월 도쿄에 K-POP AI 테마파크를 론칭할 계획이다. K-POP 컨셉의 성공적인 론칭을 통해, 애니메이션, 게임 테마파크를 준비 중이며, 'SPACE:V(스페이스브이)'라는 테마파크로 전개한다.밀레니얼웍스는 지난 10월 SM컬처파트너스로부터 투자를 유치하며 IP기반으로 글로벌 진출 가속화를 선언했고, 11월 미국에서 열린 'K콘텐츠 글로벌 투자 유치' 행사에도 참가해 해외 투자자들에게 비전을 소개했다.밀레니얼웍스 송유상 대표는 “K-POP에 AI 기술을 접목해 전 세계 팬들에게 K-POP 아이돌로 데뷔하는 경험을 선사하며, 전통적인 콘서트, 팝업스토어 수익 모델에 '체험형 IP 융합 비즈니스'라는 새로운 카테고리를 확장해, 소비자를 넘어 창작자가 되며, 개인화된 나만의 체험굿즈 또한 한류 콘텐츠가 된다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com