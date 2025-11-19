사진=뉴스1 제공

한동훈 전 국민의힘 대표가 본인이 주도한 론스타 소송 승소에 대해 정부가 생색을 낸다며 일침을 가했다.19일 한 전 대표의 SNS에 따르면 그는 “론스타 취소소송은 ‘한동훈의 근거없는 자신감’, ’희망고문‘이라 비아냥 대고 발목잡기만 하던 민주당”이라고 적었다.이어 “민주당과 민주당 관련자들은 론스타 취소소송에 대해 ‘한동훈의 근거 없는 자신감’이라고 비아냥댔다”며 “희망고문이고 ‘역사와 국민 앞에 죄인’될 거라 악담했다”고 지적했다.특히 “저를 상대로 소송지면 당신이 이자를 대신 낼 거냐고 압박했다”며 “그랬던 민주당과 민주당 관련자들은 황당한 자화자찬 대신 반성하고 국민 앞에 사과해야 한다”고 주장했다.또 “서울시 때리기에 전념하던 김민석 총리가 뜬금없이 직접 브리핑했던데 속보이게 숟가락 얹지 말고 대표로 사과하십시오”라고 권했다.한 전 대표는 “악의적으로 론스타 취소소송을 승산 없다며 공격하고 깎아내리던 송기호 씨가 현재 이재명 정부 대통령실 경제안보비서관”이라고도 언급했다.이어 그는 “론스타 소송, 한동훈 덕 말 나온 이유”라는 기사를 자신의 SNS에 공유하기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com