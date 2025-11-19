인기 식지 않는 ‘공세권’ 아파트… ‘시흥거모 엘가 로제비앙’ 관심

부동산 시장에서 공세권 아파트의 인기가 식을 줄 모르고 있다. 풍부한 녹지와 쾌적한 주거환경을 통해 여가와 힐링을 동시에 누릴 수 있는 입지로, 실수요자와 투자자 모두에게 주목받고 있어서다.실제 부동산시장에서는 공세권 아파트의 강세가 두드러지고 있다. 일례로 인천 송도국제도시 내 송도 센트럴파크 인근에 위치한 ‘송도센트럴파크푸르지오’는 30평대 기준(전용 84㎡) 11월 9억5,000만원에 거래가 된 것으로 조사됐는데, 이는 송도동 평균(8억3,303만원)과 연수구 전체 평균(6억3,637만원)을 크게 웃도는 수준이다.(출처_국토교통부실거래가, 부동산R114)분양시장에서도 공세권 단지는 높은 인기를 끌고 있다. 7월 서울 성동구 성수동1가 일원에서 분양한 ‘오티에르 포레’는 서울숲, 별빛정원, 뚝섬문화예술공원 등 도보 거리에 위치한 풍부한 녹지가 부각되며 1순위 평균 688.13대 1의 경쟁률을 기록했다. 같은 달 대구 수성구 범어동 일원에서 분양한 ‘대구 범어 2차 아이파크’ 역시 범어공원과 대구어린이대공원 등 쾌적한 주거 환경이 장점으로 부각돼 1순위 평균 75.19대 1의 경쟁률로 단기간에 전 가구 계약을 마쳤다.이 가운데 ㈜모아주택산업·㈜로제비앙건설이 11월 경기도 시흥시 시흥거모지구에서 분양을 앞둔 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’이 공세권 단지로 주목받고 있다.실제 단지는 남측에 약 1만㎡ 규모의 근린공원, 남서측에 약 5만4천㎡ 규모의 대형공원이 자리할 예정으로, 두 공원을 합치면 약 6만㎡ 이상에 달하는 녹지공간이 조성된다.또한 단지 서측으로는 제기천이 흐르며, 하천과 연계된 수변공원 및 생태공원 등이 인근에 자리해 도심 속에서도 여유롭고 건강한 주거환경을 누릴 수 있다.이와 함께 교통, 교육 등 정주여건도 우수하다는 평가다. 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능해 역세권 프리미엄이 기대되며, 단지 내 어린이집과 함께 도보권에는 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지가 자리해 안심통학권도 확보하고 있다.여기에 이미 형성된 시흥, 안산의 인프라를 모두 누릴 수 있다는 점도 강점이다. 실제 단지 주변에는 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 시화점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원, 메가박스 등 다양한 편의시설이 위치하고 있다.한편, 시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성된다. 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 중소형으로 구성되는 것이 특징이다. 타입별 가구수는 ▲전용 61㎡ 117가구 ▲84㎡A 268가구 ▲84㎡B 95가구다.단지가 들어서는 시흥거모지구는 시흥시 거모동, 군자동 일원 약 152만4,243㎡(약 46만평) 부지를 공공택지로 개발하는 사업으로, 개발이 완료되면 이곳에는 향후 1만405가구, 2만7,060명이 거주할 계획이다.이곳은 앞서 개발이 완료된 시흥 배곧신도시, 장현지구, 목감지구, 은계지구를 이어 수도권 서남부 신흥주거지가 될 것으로 기대감이 높다. 특히 주변에는 약 14만여 명(2024년 4분기 기준)이 종사하고 있는 반월·시화국가산업단지를 비롯해, 안산사이언스밸리, 시흥스마트허브 등이 자리해 이들 지역으로 출퇴근이 편리한 직주근접 배후주거지로도 가치가 높다는 평가다.시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련되며, 11월 중 오픈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com