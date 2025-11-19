사진 = HDC신라면세점 제공

HDC신라면세점이 관세청의 특허 갱신 심사를 통과하며 2030년 12월까지 시내면세점 영업을 이어가게 됐다. 지난 11월 18일 진행된 갱신 심사에서 이행 내역과 향후 운영 계획 등 모든 항목을 충족하며 최종 특허 연장 승인을 획득했다.특허 갱신 성과에는 신라아이파크면세점의 인프라적 강점 역시 중요한 역할을 한 것으로 보인다. 서울 용산에 위치한 이 매장은 관광버스 약 100대를 동시에 수용할 수 있는 국내 유일의 시내면세점이며, 아이파크몰과의 연계를 통해 쇼핑, 다양한 식음 매장, 엔터테인먼트 시설 등 복합적인 즐길 거리를 한 번에 제공한다. 또한 주요 관광지와의 접근성은 물론 KTX·고속버스·지하철 등 이동 편의성이 뛰어나 외국인 관광객 방문이 활발한 점도 강점이다. 이러한 요소들이 종합적으로 반영되며 향후 잠재력 부분에서 높은 평가를 받았다는 분석이 나온다.HDC신라면세점은 지난 달부터 시행된 중국인 단체관광객 무비자 입국 정책에 대응해, 글로벌 프리미엄 브랜드 확보와 K-뷰티·K-컬처 브랜드 확대에 주력하고 있다. 특히 중국 관광객의 선호도가 높은 상품 중심으로 라인업을 재정비하며, 프리미엄 향수·수입 화장품·K-패션·주류·기념품 등 도심형 면세점 특유의 다양한 카테고리를 한층 강화했다. 이는 중국 소비 트렌드를 적극 반영한 전략으로, 고객 경험과 상품 경쟁력을 동시에 강화하기 위한 조치다.럭셔리 니치 향수 부문에는 최근 중국 시장에서 성장세를 보이는 여러 해외 브랜드가 새로 들어섰다. 오만 왕실에서 시작된 아무아쥬, 뉴욕 기반의 본드 넘버 나인, 영국의 클라이브 크리스찬 등이 포함된다. 9월에는 프랑스 니치 향수 브랜드 에따 리브르 도랑쥬가 추가로 입점했다. 중국의 젊은 세대를 중심으로 개성과 실험적 향을 중시하는 소비 경향이 두드러지면서, 이러한 브랜드 진출이 해당 시장의 흐름 변화를 보여주는 사례로 해석된다.국내 브랜드 중에서는 중국인 관광객이 주로 찾는 K-뷰티 제품군도 함께 자리했다. 올리브영, 컬러그램, 더 랩 바이 블랑두 등 화장품 브랜드가 포함돼 있으며, 이는 여행 중 뷰티 제품을 구매하려는 수요를 반영한 구성으로 보인다. 패션·액세서리 분야에는 NBA, UCLA, KIRSH 등이 참여해 젊은층이 선호하는 스트리트 스타일을 중심으로 구성됐다.주류와 기념품 부문에서는 산토리 위스키, 시가론, 라비스코 등 해외 브랜드가 일부 포함되었으며, 외국인 관광객이 귀국 시 선물용으로 구입할 수 있는 한국형 기념품도 함께 마련되었다. 이는 최근 관광객들의 소비 패턴에 맞춰 상품 구성을 다변화하려는 움직임의 일환으로 볼 수 있다.HDC신라면세점의 올해 누적 매출은 이미 전년도 실적을 넘어서는 등 성장세를 이어가는 중이다. 용산 일대 교통망 확충과 국제업무지구 개발 호재가 맞물리면서 면세점의 상권 경쟁력도 강화되고 있다.HDC신라면세점 관계자는 “이번 특허 갱신은 전 임직원이 함께 이뤄낸 성과로, 앞으로도 관광객에게 만족도 높은 쇼핑 환경을 제공하며 용산의 주요 글로벌 관광·쇼핑 거점으로 자리하겠다”고 밝혔다.덧붙여 “중국 소비자들이 선호하는 프리미엄 향수와 K-패션·액세서리, 기념품 등을 집중 강화해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 앞으로도 관광객의 소비 패턴을 반영한 브랜드 유치와 매장 운영을 지속해 매출 성장세를 이어갈 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com