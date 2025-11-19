18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 가상화폐 데이터제공업체 코인게코 자료를 인용해 이같이 보도했다.
코인게코에 따르면 1만8000 종이 넘는 암호화폐의 전체 시총은 비트코인이 사상 최고가인 12만 6251달러를 기록했던 지난달 6일 이후 25% 급락하며 1조 2000억달러 감소했다.
가상화폐 거래소 코인베이스 기준으로 비트코인은 19일 오전 10시 현재 9만2548달러에 거래되고 있으며 이로 인해 올해 들어 30% 넘게 올랐던 상승폭을 모두 반납하고 지난해 말 수준으로 되돌아간 상황이다.
칸토 피츠제럴드의 가상화폐 애널리스트 브렛 크노블라우는 “기관의 (가상화폐) 채택 확대와 규제 측면의 긍정적 진전에도 불구하고 올해 가상화폐 시장의 상승분은 이제 완전히 사라졌다”고 지적했다.
애널리스트들은 지난 한 달간 초고위험 레버리지 포지션의 대규모 손실이 매도세를 더욱 가속했다고 분석했다. 시장 불안의 촉매가 된 사건은 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이었다.
미중 정상회담을 앞둔 지난달 10일 트럼프 대통령이 중국에 추가 100% 관세 부과를 경고하자 약 200억달러(약 29조원) 규모의 레버리지 포지션이 한꺼번에 청산되며 사상 최대 규모의 일일 낙폭이 발생했다.
비트코인은 24시간 안에 고점 대비 14% 이상 급락했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
