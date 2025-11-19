IAS(미국 국제인정기관) 인정 기반 ISO 인증 서비스 협력

마스터마인드협회와 KAI인증원 협약식

마스터마인드협회(대표 이명종)가 미국국제인정기관 IAS(International Accreditation Service)로부터 인정받은 ISO 인증기관 KAI 인증원(대표 박성훈)과 공식 업무협약(MOU)을 체결했다. 국내 기업과 리더들에게 국제표준 기반의 인증·교육 서비스를 제공해 글로벌 경쟁력 강화를 지원하기 위한 전략적 협력이다.마스터마인드협회는 1000여 명 이상의 CEO와 오피니언 리더를 위한 교육 기업으로 CEO 최고위 과정·독서포럼·스피치 과정 등 실무 중심의 교육 프로그램을 운영하고 있다. KAI인증원은 미국 IAS가 인정한 국제 인증기관으로 ISO9001, ISO14001, ISO45001 등 주요 경영시스템 인증 서비스를 제공한다.양 기관은 협약을 통해 △ ISO 실무·경영 교육 공동 개발 △기업 맞춤형 인증 컨설팅 협력 △국내외 사업 공동 추진 △ 인적·기업적 네트워크 공유 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다. 특히 교육–심사–인증이 연결되는 ‘원스톱 성장 시스템’을 구축해 국내 기업들의 인증 부담을 낮추고 현장 적용성을 높이는 프로그램 개발에 중점을 둘 전망이다.이번 협약은 리더십 교육과 국제 인증 전문기관의 협력을 통해 한국 기업이 글로벌 표준을 실질적으로 활용하는 새로운 모델을 제시한 것으로 평가된다.이선정 기자 sligh1@hankyung.com