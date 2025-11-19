대방산업개발 '시흥거모지구 대방 엘리움' 견본주택 오픈

시흥거모지구에 들어설 대방산업개발의 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’가 견본주택을 오픈했다.해당 단지가 들어설 시흥 거모지구는 신안산선의 직접적인 수혜 지역 중 하나로 꼽힌다. 거모지구 초입에 위치한 신길온천역을 통해 중앙역(신안산선 환승역)으로 이동이 가능하며, 신안산선 개통 이후 여의도뿐만 아니라 구로디지털단지, 여의도 금융가 등 주요 업무지구 접근성이 강화되면서 직장인들의 주거 수요 유입이 가속화될 전망이다.또한, 반월·시화국가산업단지, 배곧신도시, 안산사이언스밸리(예정) 등 대규모 산업·연구단지가 차량 10분대 거리에 위치해 있으며, 산업·연구·주거가 결합된 직주근접형 첨단도시 프리미엄을 갖추고 있다.단지 인근 도일초등학교가 도보 5분 거리에 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 시흥거모지구 내 계획예정인 중학교(부지)와도 도보 5분 거리 입지에 있어 접근성이 우수하다.견본주택 내에는 전용면적 84㎡·122㎡의 유니트가 마련됐다. 전 세대 4베이 설계이며, 거실이 5.1m(84㎡ 기준)이다.시흥거모지구는 약 1만여 세대의 주거와 상업, 업무지역이 어울린 공공택지 대규모 신도시로 '대방 엘리움'은 1, 2단지, 지하 2층~지상 최고 23층, 총 682세대로 조성된다.이달 24일(월) 특별공급을 시작으로 25일(화) 1순위 청약이, 26일(수) 2순위 청약이 각각 진행된다. 당첨자발표는 다음 달 3일(수)~4일(목) 실시된다. 청약통장 가입 1년 이상, 지역 및 면적 별 예치금 등의 조건 충족 시 1순위 청약 접수가 가능하다.해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련됐다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com