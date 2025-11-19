CDMO·바이오시밀러 청사진으로 실적 개선 가능성 강조

비만신약 후보물질 3종, 연내 동물임상 완료 예정

서정진 셀트리온그룹 회장이 19일 온라인 간담회에서 발표하고 있다. 사진=연합뉴스

서정진 셀트리온 회장이 19일 온라인 간담회를 통해 미국공장 증설, CDMO(바이오의약품위탁개발생산), 신규 바이오시밀러 및 비만치료제 개발 등에 대한 구체적인 계획을 설명하는 자리를 열었다.이번 간담회는 최근 주가가 부진하다는 개인 주주들의 불만이 고조되자, 실적 턴어라운드 가능성을 알리고 새 성장동력을 설명하는 자리가 필요하다는 판단에서 진행된 것으로 풀이된다.이날 발표자로 나선 서정진 회장은 ▲일라이 릴리 미국 공장 증설 및 향후 활용 계획 ▲국내 신규 생산시설 투자 계획 ▲2038년까지 바이오시밀러 포트폴리오 41종 확보 ▲비만 치료제, 라이선스-인 등 신약 개발 역량 강화 등 회사의 차세대 성장 비전을 밝혔다.셀트리온은 연내 미국 뉴저지주 소재 일라이 릴리 생산시설의 인수를 마치고 해당 시설에서 미국 내 유통될 셀트리온 제품과 일라이 릴리로부터 받은 CMO(바이오위탁생산) 물량 생산에 나설 계획이다. 셀트리온 실적에는 내년 1분기부터 반영된다. 이곳에는 5년간 배양기 6기 증설 등을 위해 추가로 7000억원이 투입돼 기존 인수 비용 7000억원까지 총 1조4000억원의 투자가 이어진다.국내에서는 송도 캠퍼스 내 건설중인 액상 완제의약품(DP) 공장과 함께 ▲신규 원료의약품(DS)공장(인천 송도) ▲신규 완제의약품(DP) 공장(충남 예산) ▲신규 PFS(Pre-Filled Syringes, 사전 충전형 주사기) 생산공장(충북 오창)이 구축된다. 국내 생산시설 추가 확보에는 약 4조원이 투입될 예정이다.서 회장은 “자체 제품만 다루면 2030년까지 18만리터만 증설하면 되는데 CDMO(위탁개발생산) 사업도 공표한 만큼 36만리터를 증설하는 것도 검토하고 있다”고 설명했다. 또 지난해 말 설립한 CDMO 기업 셀트리온바이오솔루션스는 영업과 고객관리를 맡는 한편, 국내외 생산역량을 보유한 셀트리온이 직접 제품 생산에 나설 수 있다는 방향성도 제시했다.바이오시밀러 사업에서는 짐펜트라 등 최근 출시 제품의 효과가 2026년부터 본격 나타잘 것으로 전망했다.또 현재 11개 바이오시밀러에 더해 2038년까지 총 41개의 바이오시밀러를 확보한다는 계획이다. ▲키트루다(흑색종) ▲코센틱스(건선) ▲오크레부스(다발성경화증) ▲다잘렉스(다발성골수종) 등 글로벌 블록버스터 치료제의 특허 기한이 만료를 앞두면서 2030년까지 7개의 바이오시밀러 제품을 추가하겠다는 것이다.신약 파이프라인 중에서는 비만치료제와 항체약물접합체(ADC) 개발 계획을 밝혔다. 특히 위고비와 마운자로 출시로 국내외에서 확대되고 있는 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 계열 비만치료제 시장에선 경구용 다중 작용제로 승부를 볼 전망이다. 특히 4중 작용 비만치료제(CT-G32)는 체중감소율 25%, 근손실 감소를 목표로 개발이 진행되고 있다.서 회장은 “4중 작용 비만 치료제와 관련해 올 연말까지 관련 특허 등록과 동물 임상을 끝낼 것"이라며 ”내년엔 허가를 위한 전임상을 진행하겠다“고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com