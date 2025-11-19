CDMO·바이오시밀러 청사진으로 실적 개선 가능성 강조
비만신약 후보물질 3종, 연내 동물임상 완료 예정
이번 간담회는 최근 주가가 부진하다는 개인 주주들의 불만이 고조되자, 실적 턴어라운드 가능성을 알리고 새 성장동력을 설명하는 자리가 필요하다는 판단에서 진행된 것으로 풀이된다.
이날 발표자로 나선 서정진 회장은 ▲일라이 릴리 미국 공장 증설 및 향후 활용 계획 ▲국내 신규 생산시설 투자 계획 ▲2038년까지 바이오시밀러 포트폴리오 41종 확보 ▲비만 치료제, 라이선스-인 등 신약 개발 역량 강화 등 회사의 차세대 성장 비전을 밝혔다.
셀트리온은 연내 미국 뉴저지주 소재 일라이 릴리 생산시설의 인수를 마치고 해당 시설에서 미국 내 유통될 셀트리온 제품과 일라이 릴리로부터 받은 CMO(바이오위탁생산) 물량 생산에 나설 계획이다. 셀트리온 실적에는 내년 1분기부터 반영된다. 이곳에는 5년간 배양기 6기 증설 등을 위해 추가로 7000억원이 투입돼 기존 인수 비용 7000억원까지 총 1조4000억원의 투자가 이어진다.
국내에서는 송도 캠퍼스 내 건설중인 액상 완제의약품(DP) 공장과 함께 ▲신규 원료의약품(DS)공장(인천 송도) ▲신규 완제의약품(DP) 공장(충남 예산) ▲신규 PFS(Pre-Filled Syringes, 사전 충전형 주사기) 생산공장(충북 오창)이 구축된다. 국내 생산시설 추가 확보에는 약 4조원이 투입될 예정이다.
서 회장은 “자체 제품만 다루면 2030년까지 18만리터만 증설하면 되는데 CDMO(위탁개발생산) 사업도 공표한 만큼 36만리터를 증설하는 것도 검토하고 있다”고 설명했다. 또 지난해 말 설립한 CDMO 기업 셀트리온바이오솔루션스는 영업과 고객관리를 맡는 한편, 국내외 생산역량을 보유한 셀트리온이 직접 제품 생산에 나설 수 있다는 방향성도 제시했다.
바이오시밀러 사업에서는 짐펜트라 등 최근 출시 제품의 효과가 2026년부터 본격 나타잘 것으로 전망했다.
또 현재 11개 바이오시밀러에 더해 2038년까지 총 41개의 바이오시밀러를 확보한다는 계획이다. ▲키트루다(흑색종) ▲코센틱스(건선) ▲오크레부스(다발성경화증) ▲다잘렉스(다발성골수종) 등 글로벌 블록버스터 치료제의 특허 기한이 만료를 앞두면서 2030년까지 7개의 바이오시밀러 제품을 추가하겠다는 것이다.
신약 파이프라인 중에서는 비만치료제와 항체약물접합체(ADC) 개발 계획을 밝혔다. 특히 위고비와 마운자로 출시로 국내외에서 확대되고 있는 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 계열 비만치료제 시장에선 경구용 다중 작용제로 승부를 볼 전망이다. 특히 4중 작용 비만치료제(CT-G32)는 체중감소율 25%, 근손실 감소를 목표로 개발이 진행되고 있다.
서 회장은 “4중 작용 비만 치료제와 관련해 올 연말까지 관련 특허 등록과 동물 임상을 끝낼 것"이라며 ”내년엔 허가를 위한 전임상을 진행하겠다“고 말했다.
