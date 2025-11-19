19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 올해 3분기 기준 삼성전자에서 1970년대생 사장은 용석우(1970년) 영상디스플레이사업부장, 최원준(1970년) MX사업부 COO(최고운영책임자), 마우로 포르치니(1975년) CDO(최고디자인책임자) 3명이다.
부사장 320여명 중에서도 1970년대생 비중은 61% 수준이다. 이 중 7%는 1975년 이후 출생자였고 2026년 인사에서는 해당 비율이 10%를 넘어설 가능성이 크다고 연구소는 전망했다.
SK그룹은 최근 인사에서 1970년대생 사장을 5명 배출했다.
LG전자는 아직 1970년대생 사장이 나오지 않은 상황이지만 올해 여부에 관심이 모이고 있다.
LG전자 부사장급 중 1970년대생 비중은 현재 20% 내외로, 내년에는 30%대로 높아질 것으로 전망된다.
현대자동차는 이번 인사에서 부사장 승진자가 3∼6명 나올 것으로 예상된다. 이렇게 되면 현대차 부사장 중 1970년대생 비중은 올해 3분기 32%에서 내년 40%로 높아질 수 있다는 관측도 나오고 있다.
1982∼1989년생인 30대 후반에서 40대 초반 젊은 임원 발탁도 점점 확대되고 있다.
현재 국내 100대 기업에서 해당 연령대 임원은 약 100명이 활동 중으로 내년에는 이들 임원 층이 한층 두터워질 전망이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
