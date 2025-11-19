남산에서 내려다본 기업 건물 사진=한경DB

올해 대기업 임원 인사 특징을 살펴보면 1970년대생들이 고위급 발탁이 두드러지게 나타났다.19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 올해 3분기 기준 삼성전자에서 1970년대생 사장은 용석우(1970년) 영상디스플레이사업부장, 최원준(1970년) MX사업부 COO(최고운영책임자), 마우로 포르치니(1975년) CDO(최고디자인책임자) 3명이다.부사장 320여명 중에서도 1970년대생 비중은 61% 수준이다. 이 중 7%는 1975년 이후 출생자였고 2026년 인사에서는 해당 비율이 10%를 넘어설 가능성이 크다고 연구소는 전망했다.SK그룹은 최근 인사에서 1970년대생 사장을 5명 배출했다.LG전자는 아직 1970년대생 사장이 나오지 않은 상황이지만 올해 여부에 관심이 모이고 있다.LG전자 부사장급 중 1970년대생 비중은 현재 20% 내외로, 내년에는 30%대로 높아질 것으로 전망된다.현대자동차는 이번 인사에서 부사장 승진자가 3∼6명 나올 것으로 예상된다. 이렇게 되면 현대차 부사장 중 1970년대생 비중은 올해 3분기 32%에서 내년 40%로 높아질 수 있다는 관측도 나오고 있다.1982∼1989년생인 30대 후반에서 40대 초반 젊은 임원 발탁도 점점 확대되고 있다.현재 국내 100대 기업에서 해당 연령대 임원은 약 100명이 활동 중으로 내년에는 이들 임원 층이 한층 두터워질 전망이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com