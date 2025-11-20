대우건설, '광양 푸르지오 센터파크' 입주자 사전점검 마무리

대우건설은 전남 광양에 시공한 '광양 푸르지오 센터파크'의 입주자 사전점검 행사가 참가자들의 호평 속에 마무리됐다고 밝혔다.지난 8일과 9일 이틀간 진행된 사전 점검은 상품성, 단지 품질관리와 공간 완성도를 입주자가 직접 확인할 수 있는 자리로 마련됐다.대우건설은 이날 다양한 체험형 이벤트를 준비했다. 먼저 단지 안에 마련한 카페테리아에서는 방문객들에게 음료가 무료로 제공됐고, 골프 클럽에서 원포인트 레슨을 진행했다.또 푸드 트럭을 단지 안에 배치하여 어묵을 제공하고 캐릭터 인형을 착용한 직원이 어린이들에게 캘리그라피, 헬륨 풍선을 나눠주는 등 가족 단위 방문객 대상 프로그램도 준비했다.다양한 커뮤니티 공간과 조경 특화 설계도 행사 행사 참가자들의 눈길을 끌었다. 특히 아이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있는 그린스퀘어, 물놀이터, 캠핑 포레스트, 석가산 등 가족 친화형 커뮤니티 시설 등 아름답고 실용적인 조경 공간이 호평을 받았다.뿐만 아니라 992가구 규모에 세대당 평균 1.41대의 주차공간도 방문객들의 높은 호응을 이끌었다.예비 입주민 김모 씨는 “단순히 집을 점검하러 온 줄 알았는데, 다양한 이벤트가 곳곳에서 진행되고 있어 인상 깊었다”며 “앞으로 이 단지에서 펼쳐질 새로운 생활이 더욱 기대된다”고 말했다. 또 다른 입주민 박모 씨도 “하자가 있을까 걱정했지만 예상보다 훨씬 깔끔하게 마감돼 만족스럽다”고 말했다.대우건설은 이번 입주자 사전점검 행사에 예비 입주자뿐 아니라 이례적으로 일반 고객까지 초청했다.이날 행사에 참가한 A 씨는 “중대형 평형이라 쾌적한 데다 잘 보이지 않는 디테일한 부분까지 세심하게 신경 써주는 모습이 인상적이었다”며 “실제로 와서 보니 내부 마감이라든지 마련된 옵션들이 기대했던 것보다 더 고급스러워서 놀랐다”고 말했다.한편, 광양 푸르지오 센터파크는 일부 잔여 세대에 한해 입주 기간에 따른 다양한 계약 혜택을 제공하는 등 실수요자의 부담을 대폭 완화해 분양 진행 중이다.견본주택은 전남 광양시 광양읍 전남도립미술관 맞은편에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com