대우건설, '광양 푸르지오 센터파크' 입주자 사전점검 마무리

지난 8일과 9일 이틀간 진행된 사전 점검은 상품성, 단지 품질관리와 공간 완성도를 입주자가 직접 확인할 수 있는 자리로 마련됐다.
대우건설은 이날 다양한 체험형 이벤트를 준비했다. 먼저 단지 안에 마련한 카페테리아에서는 방문객들에게 음료가 무료로 제공됐고, 골프 클럽에서 원포인트 레슨을 진행했다.
또 푸드 트럭을 단지 안에 배치하여 어묵을 제공하고 캐릭터 인형을 착용한 직원이 어린이들에게 캘리그라피, 헬륨 풍선을 나눠주는 등 가족 단위 방문객 대상 프로그램도 준비했다.
다양한 커뮤니티 공간과 조경 특화 설계도 행사 행사 참가자들의 눈길을 끌었다. 특히 아이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있는 그린스퀘어, 물놀이터, 캠핑 포레스트, 석가산 등 가족 친화형 커뮤니티 시설 등 아름답고 실용적인 조경 공간이 호평을 받았다.
뿐만 아니라 992가구 규모에 세대당 평균 1.41대의 주차공간도 방문객들의 높은 호응을 이끌었다.
예비 입주민 김모 씨는 “단순히 집을 점검하러 온 줄 알았는데, 다양한 이벤트가 곳곳에서 진행되고 있어 인상 깊었다”며 “앞으로 이 단지에서 펼쳐질 새로운 생활이 더욱 기대된다”고 말했다. 또 다른 입주민 박모 씨도 “하자가 있을까 걱정했지만 예상보다 훨씬 깔끔하게 마감돼 만족스럽다”고 말했다.
대우건설은 이번 입주자 사전점검 행사에 예비 입주자뿐 아니라 이례적으로 일반 고객까지 초청했다.
이날 행사에 참가한 A 씨는 “중대형 평형이라 쾌적한 데다 잘 보이지 않는 디테일한 부분까지 세심하게 신경 써주는 모습이 인상적이었다”며 “실제로 와서 보니 내부 마감이라든지 마련된 옵션들이 기대했던 것보다 더 고급스러워서 놀랐다”고 말했다.
한편, 광양 푸르지오 센터파크는 일부 잔여 세대에 한해 입주 기간에 따른 다양한 계약 혜택을 제공하는 등 실수요자의 부담을 대폭 완화해 분양 진행 중이다.
견본주택은 전남 광양시 광양읍 전남도립미술관 맞은편에 있다.
