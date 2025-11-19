오세훈 서울시장(사진=이솔 기자)

오세훈 서울시장은 19일 "2031년까지 31만호 착공, 불가능하지 않다"고 밝혔다.오 시장은 이날 페이스북을 통해 "이 지역은 2003년 2차 뉴타운사업 지정 이후 주민 간 이해관계 충돌과 '뉴타운 출구전략'까지 겹치며 무려 20년 넘게 정비사업이 멈춰 있었던 곳"이라며 "특히 노량진 6·8구역은 급격한 공사비 상승과 조합-시공사 간 갈등으로 사업이 좌초될 위기까지 겪어야 했다"고 말했다.이어 "시는 즉각 '정비사업 코디네이터'를 현장에 투입해 갈등을 조정했고, 마침내 오늘 착공이라는 값진 결실을 맺게 됐다"면서 "시는 앞으로 남은 6개의 노량진 재정비촉진구역도 빠른 시간 내에 착공이 이루어질 수 있도록 행정력을 집중할 것"이라고 했다.오 시장은 "신통기획2를 적용해 획기적으로 사업기간을 단축하고, 2031년까지 모든 구역이 입주를 마치는 것을 목표로 전력을 다하겠다. 이렇게 되면 노량진 일대에 약 1만세대의 한강변 신도시가 새롭게 조성된다"고 말했다.그러면서 "시는 마른수건을 쥐어짜듯, 단축 가능한 모든 절차를 줄여왔다. 막혀있는 현장에는 직접 달려가 갈등을 풀고 문제를 해결했다"며 "최근 일부에서는 주택 공급 노력조차 하지 않았던 분들이 서울시의 신통기획을 폄훼하고 왜곡하기도 한다. 하지만 현장의 주민들이 가장 잘 알고 계신다"고 했다.오 시장은 "집을 짓겠다는 진정성이 있는 사람과 없는 사람의 일하는 방식은 큰 차이가 있다. 말로 하는 것이 아니라 결과로 보여드려야 진짜 공급이다"면서 "'집 있는 서울', 시민 여러분과 함께 만들어 나가겠다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com