이번에는 진짜 되나…‘용산 서울 코어’에 쏠린 눈

[비즈니스 포커스] 2013년 좌초 이후 희망고문 12년, 과거보다 성공 확률 높아

급등한 땅값·공사비 새로운 변수로, 토지 분양 성패가 관건

용산국제업무지구 조감도. 서울시 제공

과거 반면교사…공공 시행, 블록 분양

코레일 부채 갚으려 시작한 사업

비싸진 용산 땅값…‘승자의 저주’ 피할까

“다시 개발을 한다고 하니 기쁘지만 솔직히 반신반의하는 심정이다. 부디 잘되었으면 한다.”서울 용산구 주민 A씨(50대)가 말했다. A씨는 과거 용산국제업무지구 개발 뉴스로 한창 달아올랐던 금융위기 이전부터 해당 지구 인근에 주택을 매입해 거주한 지 오래다. 금융위기로 부동산 경기가 얼어붙으면서 결국 국제업무지구 사업이 좌초됐던 기억이 여전하다. 인근 부동산에 투자를 했다가 손해를 본 지인도 있었다.용산역 인근 철도 정비창 부지 일대를 개발하는 용산국제업무지구 사업이 ‘용산 서울 코어’라는 새 이름으로 11월 27일 기공식과 함께 본격화한다. 현재 계획에 따르면 2030년 기업과 주민들이 입주를 시작한다.긴 기간 동안 사업은 우여곡절을 겪었다. 2011년에도 한 차례 용산국제업무지구 기공식이 열린 적이 있다. 그러나 많은 이들의 기대감에도 불구하고 금융위기 직전 부동산이 활황일 때 야심 차게 추진됐던 사업은 2013년 무산된 뒤 10년 가까이 표류했다. 민간사업자들은 그간 투입한 비용 상당 부분을 손해 봐야 했다.다시 사업을 시작하는 지금 일각에선 또다시 대규모 부지 개발에 도전해 성공할 수 있을지 여전히 의문을 제기하기도 한다. 사업 무산 당시와 마찬가지로 부동산에 대한 금융 조달 환경이 좋지 않고 경기도 나쁘기 때문이다.그러나 이번에는 과거를 반면교사 삼아 사업방식이나 접근법에 큰 변화를 두었다는 측면에서 “성공 가능성이 있다”는 기대감이 존재한다. 이제는 공공이 주체가 된다는 측면에서 사업 안정성을 확보했고 각 필지를 민간에 분양 방식으로 개발하므로 사업 리스크가 분산된다는 것이다.지난해부터 구체적인 윤곽이 드러난 용산국제업무지구 개발계획은 한국철도공사(코레일)가 약 72%를 보유한 용산구 한강로3가 철도정비창 부지 일대 45만6000㎡(약 13만8000평)에 업무, 상업, 문화, 여가, 주거 등 복합 기능을 갖춘 글로벌 비즈니스 전략거점을 조성하는 것이다.사업 시행은 코레일과 서울주택도시공사(SH)가 맡았다. 사업 지분은 7대 3이며 시행자가 기반시설을 완공하는 등 부지 조성을 완료하는 한편, 사업지 내 각 필지를 민간 사업자에게 분양해 각자 매입한 땅을 개발하도록 하는 2단계 개발 방식을 택했다.이번 기공식을 기점으로 도로, 공원 등 부지 조성 공사에 착수하며 내년 하반기 토지 분양이 진행될 예정이다. 각 필지는 최고 100층 규모 랜드마크 타워가 지어지는 국제업무존(8만2938㎡), 오피스·오피스텔·리테일 등으로 구성된 업무복합존(8만1036㎡), 주거·의료·교육시설이 들어설 업무지원존(9만3723㎡)에 속하게 된다.서울시는 각 건물을 잇는 입체 보행로와 용산역에서 한강으로 이어지는 연결 녹지 조성을 통해 생활에 필요한 모든 활동과 이동이 한 건물이나 도보권 내에서 모두 해결할 수 있는 ‘콤팩트시티(Compact City)’를 구현한다는 구상이다.주택은 사업지 내에 6000가구, 재개발 등을 통해 사업지 인근에 7000가구, 총 1만3000가구가 공급될 예정이다. 필지마다 용도와 용적률 등이 정해진다.서울시 관계자는 “각 블록별 개발계획이 있기는 하지만 사업이 진행되며 국토부와 논의를 통해 변경할 수 있다”며 “주택의 경우에도 사업지 내 6000가구 공급 물량에 대해 민간과 공공이 각자 얼마만큼의 물량을 공급할지 세부적인 사항이 당장 정해진 것은 아니다”라고 설명했다.이처럼 정부 지정 신도시 계획을 연상케 하는 사업방식은 ‘단군 이래 최대 개발사업’으로 화재를 모았던 2010년 당시와는 크게 달라진 것이다.과거의 사업 실패는 하필 사업 초반에 금융위기가 닥친 데다 위험도가 높은 사업방식을 택한데 따른 것이었다. 부동산 급등이 이어지던 2007년 3월 초고층 마천루로 계획된 용산국제업무지구 사업은 코레일 주관으로 30여 개사가 출자한 드림허브프로젝트금융투자(드림허브PFV)가 시행자였다. 2005년 코레일이 설립된 지 2년 만이었다. 정부는 경부고속철도 개통, 인천공항철도 인수 등으로 매년 천문학적인 손실을 입고 있던 코레일의 적자 문제를 해소하기 위해 해당 개발사업을 적극 추진했다.자산관리(AMC)를 맡아 실제로 사업을 진행하던 (주)용산역세권개발의 최대주주는 삼성물산이었다. 즉 민간시행자가 부지 전체를 매입한 뒤 통으로 개발하도록 하는 것이었다. 이로 인해 각 블록이 기능적 조화를 이룬 통합적 개발이 가능할 것으로 기대됐으며 프랑스 거장 렌조 피아노 등 세계적인 건축가가 건물 디자인에 참여하기도 했다. 층수 제한도 대폭 풀렸는데 랜드마크 타워는 111층 높이로 ‘트리플원’이라 불렸다. 드림허브PFV는 2012년 서부이촌동 주민들에 대한 보상계획을 발표하기도 했다.이처럼 원대한 조성 계획을 담고 있던 용산국제업무지구 사업은 여러 가지 문제로 삐걱거렸다. 수용 대상이던 서부이촌동 토지주들과 갈등을 겪어야 했고 금융위기 이후 부동산 자금조달이 어려워지며 지급보증 문제로 코레일과 민간사업자 간 갈등이 생겼다. 사업자들 입장에선 초반 계획과 달리 4조원에서 8조원으로 불어난 땅값이 부담이었다. 용적률을 더 높이고 용도를 바꿔야 타산이 맞을 것으로 보였다. 결국 사업은 시행자 부도와 함께 종결됐고, 2018년에는 코레일이 드림허브PFV를 상대로 토지반환 소송에서 승리하며 과거의 실패는 일단락됐다.실패했던 과거와 달리 사업 주체는 민간참여 특수목적법인(SPC)에서 공공으로 넘어갔고 개발 단위는 개별 필지(블록)로 쪼개졌다. 관련 업계에선 공공이 사업 시행을 맡은 만큼 부지 조성부터 토지분양까지의 과정은 안정적으로 진행될 것으로 보고 있다. 공공으로서도 민간사업자가 필지를 분양받으면 인허가 외에 역할이 사실상 끝나고 빠른 비용 회수가 가능해진다.각 필지를 개별 사업자가 개발하게 되므로 위험도 분산된다. 사업지에서 일명 ‘병풍 아파트’라 불리는 한강변 아파트 단지들을 비롯해 사유지로 구성된 서부이촌동이 빠지면서 ‘보상 리스크’에서도 열외가 됐다. 서부이촌동 일대는 ‘이촌 지구단위계획’에 따라 복합 재건축이 추진되고 있다.그러나 관건은 토지를 분양받아 건물을 지을 사업자가 나타나냐는 것이다. 2022년 하반기 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기가 닥친 이후 여전히 부동산 개발사업을 위한 자금조달 시장은 움츠려 있다.그에 비해 용산 땅값은 급격히 올랐다. 인근 서부이촌동 건물 실거래가를 보면 2015년 3.3㎡(평)당 약 2900만원에서 8900만원으로 3배 뛰었다. 급등한 공사비 또한 과거에는 없던 부담이다. 최원철 한양대 부동산융합대학원 교수는 “예전에는 건설사가 개발사업을 주도했지만 지금 대형 건설사들도 그럴 여력이 없는 상태”라며 “리츠나 자산운용 같은 금융사들이 토지 분양을 받는 데 참여할 수 있을 것”이라고 분석했다.이 같은 상황에서 민간사업자가 코레일과 SH로부터 토지를 분양받아 건축을 마친 뒤 충분한 수익을 얻을 수 있을지에 대해서는 의견이 엇갈린다. 한 부동산 컨설팅 업계 관계자는 “용산이 주택시장에서는 가치가 높아졌지만 기존 강남 업무지구나 여의도 등에 비해 글로벌 기업들의 임차 수요가 있을지는 모르겠다”며 “최근 을지로 등 강북 지역에 완공 후에도 매각이 되지 않고 있는 오피스 빌딩들이 많다”고 말했다.삼성동 한국전력 부지와 마찬가지로 용산국제업무지구 개발 참여가 ‘전화위복’이 될 수 있다는 주장도 나온다. 한 건설업계 관계자는 “용산에 삼성 계열사들을 입주시키려 했던 이건희 회장과 달리 이재용 회장은 부동산 투자에 대한 관심이 높지 않은 성향으로 안다”며 “그러나 꼭 삼성이 아니어도 용산국제업무지구라는 상징적인 입지에 주목하는 기업들이 있을 것”이라고 전망했다.금융투자업계 관계자도 “최근 법령 개정으로 프로젝트 리츠 방식을 활용해 직접 개발한 오피스 빌딩 등을 장기 임대하거나 더 유리한 시점에 매각할 수 있는 길이 생겼다”며 “당장 용산국제업무지구 투자 계획이 논의되지는 않지만 서울의 중심 입지를 차지한다는 측면에서 앞으로 투자에 나서는 금융사가 있을 것으로 본다”고 설명했다.최원철 교수는 사업 성공을 위해서는 용적률, 토지용도의 유연화가 필요하다고 보고 있다. 최 교수는 “글로벌 기업이 입주하고 세계인들이 방문하는 장소가 되려면 어설픈 고층 빌딩보다 정말 내로라할 초고층 랜드마크를 짓는 것이 유리하다”고 말했다. 그는 “용적률과 층수를 높이려면 업무·상업 시설로 개발해야만 하는 용도 규제를 완화하고 지금 이 시점에 서울에 가장 부족한 주택을 더 공급하게 해준다면 사업자들도 수익을 얻을 수 있지 않겠나”라고 지적했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com