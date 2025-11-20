8년 만에 열린 IMA 시장…한투·미래에셋 공동 1호 사업자

미래에셋증권과 한국투자증권이 19일 금융위원회로부터 국내 첫 ‘종합투자계좌(IMA)’ 사업자로 공동 지정됐다.금융위는 이날 정례회의에서 두 증권사를 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자(종투사)로 지정하는 안건을 의결했다. 제도 도입 8년 만에 첫 IMA 사업자가 탄생한 셈이다. 두 업체는 연내 1호 IMA 상품 출시를 준비 중이다.IMA는 대형 증권사가 원금 지급 의무를 부담하는 대신, 고객예탁금을 기업금융 관련 자산에 투자해 수익을 창출하는 상품이다.같은 회의에서 금융위는 키움증권의 자기자본 4조원 이상 종투사 및 단기금융업(발행어음) 인가도 승인했다. 발행어음은 자기자본의 200%까지 발행 가능한 단기 채권으로, 현재까지 미래에셋·한국투자·NH투자·KB증권만 사업을 영위해 왔다.종투사는 IMA와 발행어음을 합산해 최대 자기자본의 300%까지 자금을 조달할 수 있게 된다.아울러 종투사의 모험자본 공급 의무 등을 담은 자본시장법 시행령 개정안도 전날 국무회의를 통과해 다음 주부터 공포·시행될 예정이다.개정령에 따르면 발행어음과 IMA를 모두 취급하는 종투사는 2028년까지 전체 운용자산의 25% 수준을 모험자본에 의무 배정해야 한다. 반면 해당 자금을 부동산 관련 자산에 투자할 수 있는 비중은 현행 30%에서 2027년 10%로 축소된다.금융위는 모험자본의 범위에 기존 중소·중견·벤처기업 증권, A등급 이하 회사채, 신보·기보 보증 P-CBO 등에 더해 국민성장펀드의 첨단전략산업기금 및 기업성장집합투자기구(BDC)를 추가했다. 다만 특정 분야 쏠림을 막기 위해 A등급 채권 및 중견기업 투자는 금액과 무관하게 의무액의 최대 30%까지만 인정된다. 이 기준은 우선 행정지도로 관리한 뒤, 향후 법령 개정을 통해 제도화할 계획이다.금융위는 이번에 지정된 종투사에 대해 코스닥 시장 연구 기능도 강화하도록 했다. 코스닥 상장기업 리서치 전담부서를 확대하고, 보고서 작성 범위도 넓힌다는 방침이다.모험자본 공급 의무 준수 여부는 금융위·금감원·금투협·종투사·자본시장연구원이 참여하는 민·관 협의체를 통해 점검한다. 고영호 금융위 자본시장과장은 “의무 조항을 위반할 경우 일반적인 불건전 영업행위에 대한 제재가 적용될 것”이라고 말했다.금융위는 IMA 사업자 지정을 신청한 NH투자증권과 발행어음 인가를 신청한 하나·신한투자·삼성·메리츠증권 등도 심사 완료 시 신속히 절차를 밟을 계획이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com