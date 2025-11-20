사진=한국경제신문

삼성전자가 올해 3분기 글로벌 D램 시장에서 매출 기준 1위 자리를 탈환한 것으로 나타났다.20일 시장조사기관 차이나플래시마켓(CFM)에 따르면 삼성전자의 올해 3분기 D램 매출액은 139억4200만 달러로 집계됐다. 전 분기 대비 29.6% 증가한 수치다.시장 점유율은 34.8%로 확대되며 매출 기준 1위를 차지했다.CFM은 "3분기 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 비트 출하량은 전 분기 대비 85% 증가했고, 범용 D램 가격 상승 수혜에 전체 D램 매출이 사상 최고치를 경신했다"고 진단했다.같은 기간 SK하이닉스의 D램 매출은 137억9000만 달러를 기록했다. 시장 점유율은 34.4%로 2위다.앞서 삼성전자는 HBM 실적 부진으로 올해 들어 글로벌 D램 시장에서 SK하이닉스에 1위를 내줬다.하지만 최근 HBM 사업 회복과 전체 메모리 가격 상승에 힘입어 정상 자리를 되찾았다.3위 마이크론은 올해 3분기 D램 매출 89억8400만 달러를 차지했다. 시장 점유율은 22.4%다.올해 3분기 전체 D램 시장 규모는 400억 3,700만 달러로 전 분기 대비 24.7% 증가했다. 지난해 동기와 비교하면 54% 커졌다.같은 기간 글로벌 낸드 시장은 전 분기보다 16.8% 늘어난 184억 2200만 달러를 기록했다. 지난해 동기 대비 3.1% 감소했다.삼성전자가 53억6600만 달러의 매출을 기록하며 시장 점유율 1위(29.1%)에 올랐다.올해 3분기 전체 메모리 시장 규모는 584억 5,900만 달러로 사상 최대치를 기록했다.CFM은 "AI 데이터센터의 메모리 수요가 급등하고 있다"며 "메모리 시장은 4분기에 또다시 사상 최고치를 기록할 전망"이라고 예상했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com