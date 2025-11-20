(사진= 김범준 기자)

이재명 대통령의 국정 긍정 지지도가 54.2%로 나왔다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.미디어토마토의 정기 여론조사 결과에 따르면, '이재명 대통령의 국정 운영에 대해 어떻게 생각하는지' 묻는 질문에 전체 응답자의 54.2% 긍정 평가('매우 잘하고 있다' 42.9%, '대체로 잘하고 있다' 11.2%)로 답했다.반면, 부정 평가는 42.0%('매우 잘못하고 있다' 33.9%, '대체로 잘못하고 있다' 8.0%), '잘 모르겠다'는 응답은 3.9%다. 2주 전과 비교해 이 대통령 국정 운영에 대한 긍정 평가는 60.3%에서 54.2%로 6.1%p 하락했다. 반면 부정 평가는 35.2%에서 42.0%로 6.8%p 올랐다.이 대통령의 국정 지지율 하락 원인으로 대장동 사건에 대한 검찰의 항소 포기 논란 여파로 분석된다.이번 조사는 뉴스토마토 의뢰로 지난 17일부터 18일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1037명을 대상으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%p, ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행, 응답률은 2.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com