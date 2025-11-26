미국 뉴욕 월스트리트의 행인들 모습. 사진=연합뉴스

채권왕의 사모신용 경고

AI에도 발 담근 사모신용

무디스 “美 보험사, 사모대출 투자 확대”

최근 미국에선 사모신용에 대한 부실 우려가 커지고 있다. 사모신용은 비은행 금융회사가 비공개 계약으로 은행보다 높은 금리로 돈을 빌려주거나 자금을 조달해주는 금융상품 혹은 금융시장을 뜻한다.2008년 금융위기 이후 미국 금융당국이 은행의 대출 규제를 강화하자 비은행 금융회사들을 중심으로 한 사모신용 시장이 폭발적으로 성장했다. 하지만 은행 대출과 달리 투명성이 떨어지는 데다 인공지능(AI) 관련 데이터센터 등에 과도한 투자가 이어지면서 미국 대형은행 등도 경고를 쏟아내고 있다.사모신용은 은행에 비해 금리가 다소 높지만 더 빠르고 유연하게 자금을 공급할 수 있어 최근 몇 년간 급성장했다. 은행 대신 대기업·중견기업·부동산개발사 등에 직접 대출을 제공하는 구조로 △은행권보다 높은 금리 △대형 딜 단독 참여 △빠른 집행이 특징이다. 은행은 엄격한 규제 아래 대출을 심사하지만 사모신용 시장은 상대적으로 규제가 덜하고 투명성이 낮다.모건스탠리에 따르면 미국 사모신용 시장 규모는 2020년 1조 달러에서 2024년 초 약 1조5000억 달러로 확대됐으며 2029년까지 2조6000억 달러에 이를 것으로 추정된다. 그러나 담보 구조가 복잡하고 회수가 지연될 경우 위험이 커지는 만큼 ‘고수익·고위험’ 특성이 동시에 존재한다는 점이 기관투자가 사이에서 경고음으로 제기된다.월가 대표 채권운용사 더블라인캐피털의 제프리 건들락 최고경영자(CEO)도 대표적인 사모신용 회의론자다. 블룸버그가 11월 17일(현지 시간) 공개한 한 팟캐스트 내용에 따르면 건들락은 “현재 시장 곳곳에서 ‘쓰레기 대출’이 늘고 있다”며 “사모신용이 다음 금융위기의 진앙지가 될 가능성이 크다”고 밝혔다. 그는 “미국 주식시장의 건전성은 내 커리어 전체를 통틀어 가장 낮은 수준 중 하나”라며 “AI·데이터센터 투자 과열이 투기적 심리를 자극하고 있다”고 지적했다. 엔비디아 주가는 11월 들어 8% 떨어졌고 기술주 중심의 나스닥 지수도 3% 넘게 하락했다.그는 사모신용 시장이 “2006년 서브프라임 모기지 재포장과 유사한 패턴을 보이고 있다”고 분석했다. 최근 파산한 자동차 대출업체 트라이컬러와 자동차부품업체 퍼스트브랜드그룹은 이러한 위험이 현실화한 사례로 지목됐다.건들락은 “사모신용 대출의 평가 가격은 사실상 두 가지뿐이다. 원금 100% 가치로 평가되거나 회수 불가능한 0%가 된다”며 “겉보기에는 언제든 매각할 수 있는 안전자산처럼 보이지만 실거래에서는 가격이 하루가 다르게 급락할 수 있다”고 경고했다.JP모간체이스도 사모신용 부실로 대규모 대손상각 처리를 해야 했다. JP모간은 자회사를 통해 퍼스트브랜즈와 비슷한 시기에 파산한 서브프라임 자동차 대출 업체 트라이컬러홀딩스에 대규모 사모신용을 내줬다.제이미 다이먼 JP모간 CEO는 지난 10월 14일 트라이컬러 사례를 언급하며 “바퀴벌레를 한 마리 봤다면 아마 그 근처에 더 있을 것”이라며 “이번 사태는 업계 전반에 숨겨진 신용 리스크가 더 존재할 수 있음을 경고하는 신호”라고 했다. 월가에서는 다른 지역은행도 신용 리스크를 겪고 있다는 점을 우려하고 있다. 미국 지역은행 자이언스뱅코퍼레이션은 자회사 캘리포니아뱅크앤드트러스트가 취급한 상업·산업 대출 5000만 달러 규모를 손실로 처리했다고 밝혔다.최근 사모신용 업계는 AI 인프라 확장에 따른 데이터센터 프로젝트 금융을 새로운 성장동력으로 삼고 있다. 엔비디아 GPU 기반의 고성능 데이터센터 수요가 폭증하면서 업계는 AI 기업, 클라우드 서비스 업체, 인프라 개발사와의 대규모 장기대출 계약을 잇달아 체결하고 있다.전통 은행들이 대출 기준을 강화한 상황에서 사모신용 운용사들은 단기간에 수십억~수십조원 규모의 자금을 집행할 수 있는 ‘유연성’을 무기로 시장점유율을 확대하고 있다. 특히 금리 10~14%대의 고수익 장기 대출이 일반화되면서 사모신용은 AI 인프라 투자 확대의 핵심 플레이어로 자리 잡는 모습이다.다만 업계 내부에서는 “AI 인프라 수익성에 대한 과도한 낙관이 장기적으로 부실 리스크를 키울 수 있다”는 우려 역시 제기된다. 미국의 사모신용 거대 운용사 블루아울이 두 개의 사모신용 펀드를 합병하려던 계획을 철회한 것도 AI에 대한 과도한 투자와 무관하지 않다.11월 19일(현지 시간) 블루아울은 비상장 펀드인 블루아울캐피털코퍼레이션II(OBDC II)를 규모가 더 큰 상장 펀드 블루아울캐피털코퍼레이션(OBDC)에 편입하는 방안을 추진해왔지만 이를 철회하기로 했다고 발표했다. 합병이 성사될 경우 OBDC II 투자자들에게는 약 20%의 평가손실이 발생할 가능성이 커지면서 투자자 우려가 확산됐다. 특히 AI 데이터센터 투자에 과도하게 자금이 몰리고 있다는 ‘사모신용 과열 논란’ 속에 업계 전반에 대한 불신이 더해졌다는 분석이 나온다.특히 블루아울의 사모신용 펀드들은 최근 2~3년간 AI 데이터센터 기업과 GPU 리스 업체 등에 대출 비중을 크게 늘렸다. 대출 대상은 △대규모 전력·냉각 인프라가 필요한 데이터센터 건설 프로젝트 △엔비디아 H100·B200 GPU 서버 구매를 위한 전용 대출 △AI 스타트업 및 GPU 리스 기업의 성장자금 등으로 다양하다.월가에서는 아레스, 아폴로와 함께 블루아울을 ‘AI 인프라 프로젝트 금융 3대 사모신용사’로 분류하고 있다. AI 데이터센터는 최소 수억 달러의 초기 비용이 들어가고 투자회수가 짧지 않은 프로젝트가 대부분이다. 데이터센터 전력 인프라 확보 지연, GPU 공급 병목, AI 스타트업 수익화 지연 등이 이어지면서 시장에서는 최근 AI PF 버블 우려가 제기돼왔다.이 때문에 블루아울의 환매 제한 조치, 20% 안팎의 장부가치(NAV) 손실이 발생하는 합병 추진이 동시에 발표되자 투자자들 사이에서는 곧바로 “AI 관련 대출 포지션이 문제를 일으킨 것 아니냐”는 해석이 확산됐다.미국 사모신용 시장이 호황을 지속하면서 보험사들도 전통적인 채권 대신 사모신용 투자를 확대하고 있다. 무디스 분석에 따르면 2024년 말 기준 미 보험사들의 전체 채권 투자액 3조8000억 달러 가운데 사모신용과 같은 비유동성 채권 투자액은 약 18%(6850억 달러)를 차지했다.또한 올해 상반기 보험사들의 채권 투자액 5220억 달러 가운데 약 23%를 비유동 자산이 차지, 보험사 채권 포트폴리오 중 사모대출이 차지하는 비중은 갈수록 커지는 상황이다. 특히 무디스는 10개 보험사의 비유동 채권자산 투자액이 전체 보험업계 비유동 채권자산의 43%를 차지한다는 점에서 쏠림 현상이 심각하다고 지적했다.시큐리티베네핏, 델라웨어라이프 등 투자회사를 모회사로 둔 일부 보험사는 전체 채권 자산 대비 비유동 채권자산 보유 비중이 55%에 달해 특히 위험노출 비중이 컸다. 채권 투자자산 중 절반 이상을 사모대출 투자에 집중한 것이다.무디스는 “시장 스트레스 상황에서 보험사들은 나쁜 가격에 (비유동) 자산을 매도해야 할 상황에 내몰릴 수 있으며 이는 손실 실현 및 이익 변동성 확대로 이어질 수 있다”고 지적했다. 사모대출의 경우 신용위험도가 상대적으로 높은 자산 비중이 높아 신용위험이 전반적으로 큰 것도 위험 요인이라고 무디스는 지목했다.뉴욕=박신영 한국경제 특파원 nyusos@hankyung.com