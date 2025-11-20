사진=연합뉴스 제공

미국 트럼프 행정부가 반도체 관세 부과 시점을 늦출 가능성을 비공식적으로 시사하고 있다고 로이터통신이 복수의 관계자들을 인용해 보도했다.19일(현지시간) 로이터에 따르면 논의에 직접 참여했거나 관련 보고를 받은 네 명의 관계자들을 최근 며칠 사이 행정부 관리들이 정부·민간 이해관계자들에게 관세 연기 의사를 전달했다고 밝혔다.트럼프 행정부가 신중한 태도를 보이는 이유는 중국과 불필요한 마찰을 피하기 위해서라는 분석도 나온다.트럼프와 시진핑 중국 국가주석은 지난달 말 정상회담에서 1년간 무역 전쟁을 중단하기로 합의한 상황이다. 이 시점에서 관세를 강행할 경우 반도체와 전자기기를 대량생산하는 중국을 자극해 갈등이 재점화로 될 수 있고 희토류 등 핵심 광물 공급망까지 흔들릴 우려가 있다.로이터는 반도체 관세 논의가 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 소비자 물가 상승 우려가 커지는 가운데 이뤄지고 있다고 짚었다. 수입 반도체에 고율 관세가 부과되면 스마트폰부터 냉장고까지 각종 소비재 가격이 영향을 받을 수 있다.트럼프 행정부는 최근 200여 개 식료품 관세를 철회하면서도 관세 정책이 인플레이션에 큰 영향을 미치지 않는다고 주장해왔다.다만 미 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 최신 소비자 물가 지표가 공개되지 않은 가운데 인플레이션은 조 바이든 전 행정부 시절부터 목표치인 2%를 꾸준히 상회 해왔다.관계자들은 아직 최종 결정은 백악관 승인 이전이면 언제든 뒤바뀔 수 있으며 여전히 세 자릿수의 관세 부과 가능성도 남아 있다고 강조했다.트럼프는 반도체 관세를 핵심 경제 공약 중 하나로 삼아왔다. 지난 8월 트럼프는 미국에서 생산했거나 미국 내 생산을 약속한 기업을 제외한 반도체 수입품에 최대 100% 관세를 매기겠다고 밝혔다.이후 정부는 관세 발표가 임박했다고 여러 관계자들에게 알렸지만 최근 시기와 세부 내용을 두고 내부 조율이 이어지며 기류가 변하는 것으로 전해졌다.백악관 상무부는 관련 관측을 전면 부인했다. 쿠시 데사이 백악관 대변인은 “트럼프 행정부는 국가 및 경제 안보에 필수적인 제조업을 국내로 되돌려오기 위해 모든 실행 수단을 사용할 것”이라며 “익명 발언에 기반한 보도는 가짜 뉴스”라고 말했다.상무부 관계자도 “반도체 232조 관세에 대한 부처의 정책 변화는 없다”고 덧붙였다. 두 기관 모두 관세 시행 시기나 구체적 세부 내용은 밝히지 않았다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com