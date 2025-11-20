안경만두X포토위젯, ‘안경만두 핑크엔젤 폰꾸미기 세트’ 공식 출시

글로벌 모바일 라이프 서비스 기업 포토위젯(대표 송인선)은 인기 캐릭터 ‘안경만두’와 협업한 ‘안경만두 핑크엔젤 폰꾸미기 세트’를 공식 출시하고, 11월 20일 20시부터 11월 30일까지 11일간 예약 판매를 진행한다고 밝혔다.이번에 출시되는 ‘안경만두 핑크엔젤 폰꾸미기 세트’는 실물 굿즈와 디지털 굿즈로 구성된 콜라보레이션 상품이다. 실물 굿즈는 PVC 파우치, PVC 증명사진 홀더 키링, 리무버블 팔레트 스티커, 핀버튼 2종, PVC ID 포토카드로 구성되며, 디지털 굿즈는 안경만두 핑크엔젤 콘셉트로 제작된 테마 및 관련 소스를 제공한다. 디지털 테마는 배경화면, 잠금화면, 라이브포토, 위젯, 아이콘 세트 등을 포함하고 있으며, iOS 및 안드로이드 스마트폰 환경에서 활용할 수 있다.‘안경만두 핑크엔젤 폰꾸미기 세트’는 픽셀파우치 공식몰과 스마트스토어에서 구매할 수 있으며, 예약 판매 가격은 28,900원이다. 구매한 상품은 예약 판매 종료 후 2026년 1월 9일부터 순차적으로 배송될 예정이다.‘안경만두’는 독특한 표정과 시그니처 안경을 기반으로 잘파세대(Z세대와 알파세대)를 중심으로 높은 인기를 얻고 있는 캐릭터다. 포토위젯은 전 세계 175개국에서 5,500만 명 이상이 이용하는 글로벌 모바일 폰꾸미기 플랫폼으로, 축적된 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 안경만두 특유의 감성을 높은 완성도로 구현했다.포토위젯 관계자는 “이번 콜라보를 통해 실물과 디지털을 연결하는 새로운 형태의 꾸미기 경험을 제공하게 되었다”며 “한정된 기간 동안 진행되는 예약 판매에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com