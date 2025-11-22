원·달러 환율 10% 상승 시 주요 기업 순이익 감소 규모. 그래픽=박명규 기자

달러 유출·대미 투자 확대 구조…경영 부담 ↑

‘환율상승=호재’는 옛말…낙수효과 축소

환율 급등에 따른 산업별 생산비 증가 전망. 그래픽=박명규 기자

중견·제조업, 환율 충격에 더 취약

1500원 돌파 목전…기업들 긴장 고조

환율 10% 상승, 제조·항공 등 산업 전반 위협

11월 19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1465.3원)보다 0.3원 오른 1465.6원에 주간 거래를 마감하며 고공행진을 이어갔다. 1400원을 돌파한 원·달러 환율이 심리적 저항선을 잇달아 뚫으며 고공행진을 이어가는 가운데 국내 기업들은 내년도 경영계획 재검토에 나서는 분위기다.환율상승은 수출 기업에는 호재지만 원자재 수입 의존도가 높은 기업에는 부담이 된다. 특히 해외투자와 대미투자가 늘면서 달러 유출 압력이 커지는 구조는 고환율 흐름을 강화하는 요인으로 작용한다.올해 들어 국내 거주자의 해외 증권 순투자는 9월까지 998억 달러로 같은 기간 외국인의 국내 증권투자 유입액(296억 달러)의 3배를 웃돌았다. 여기에 한·미 관세 협상 타결에 따라 기업들의 대미 투자 계획이 연간 최대 200억 달러 규모로 예정되면서 달러 유출이 불가피하다. 일본 엔화 약세까지 겹치며 원화 약세 압력이 지속되고 있다.원화 약세가 확대된 배경에는 9월 중순 이후 개인투자자들의 해외 투자 증가가 지속된 데다, 고환율 장기화로 수출기업들이 달러화를 서둘러 매도하지 않고 보유하려는 경향이 강해진 점도 작용한 것으로 분석된다. 달러 유동성이 시장에 잘 풀리지 않으면서 환율 상방 압력을 자극한 셈이다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 기자간담회에서 “환율 절하는 해외로 나가는 자금이 많은 요인 때문에 달러가 부족해서 나타나는 현상”이라며 “주요 외환 수급 주체와 협의해 환율에 과도한 불확실성이나 불안정성이 나타나지 않도록 하고 있다”고 밝혔다.그는 “환율은 시장에서 결정되지만 수출입 기업과 물가 등 여러 요소를 고려해 안정적으로 관리하는 데 최선을 다하고 있다”고 강조했다.전문가들은 환율상승이 수출기업 호재로 작용할 수 있지만 효과는 제한적이라고 분석한다. 수출 품목 고급화, 기업들의 환헤지, 해외 생산 확대 등으로 과거보다 수익성 변동폭이 줄었기 때문이다.대한상공회의소 조사에 따르면 대기업 10곳 중 6곳은 지난해 2025년 사업계획 수립 당시 1300원대 환율을 기준으로 잡았고 1450원대 이상을 예상한 기업은 10곳 중 1곳에 불과했다. 현실 환율이 1465원대에 이르면서 기업들은 원자재 수입비, 해외 투자비, 환차손 등을 반영해 전략을 재검토하고 있으며 일부 기업은 투자 시점과 예산 계획을 조정하고 있다.환율상승이 장기화하면 수출 단가와 내수 시장에도 영향을 준다. 단기적으로 원화 약세는 수출 경쟁력에 긍정적이지만 장기적으로는 원가 부담이 제품 가격에 반영되거나 내수 물가상승으로 이어지며 소비 위축을 초래할 수 있다.중견기업은 대기업과 달리 다양한 환헤지 수단이나 충분한 자금력이 없어 환율상승 장기화 시 대응폭이 좁다. 원자재 조달 비용이 급등하지만 납품 단가는 쉽게 오르지 않아 손익 부담이 크고 외화 차입 부담과 투자 여력 감소로 장기 계획 수립이 어렵다.2026년도 경영계획 수립 시 중견기업들은 비용 구조 관리와 투자 우선순위 조정이 핵심 전략으로 떠오른다. 해외 투자 규모를 줄이거나 국내 설비 보완 투자를 늘리고 원자재 수입 시 분할결제·장기계약 활용으로 환율 충격을 최소화하는 방식이 유효하다.정부 정책 측면에서는 환헤지 비용 지원, 외화 조달 창구 확대, 납품 단가 자동 조정 메커니즘 등 실질적인 제도적 보완책이 요구된다. 전문가들은 “단순 저리 대출보다 기업이 체감할 수 있는 금융·제도적 장치가 중요하다”고 지적한다.원화 약세가 1500원까지 확대될 가능성도 제기된다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “미국 연준의 통화정책, 미·중 통상 불확실성 확대 시 1500원선도 열릴 수 있다”며 기업들이 환율 변수를 충분히 고려해야 한다고 밝혔다.다만 급격한 추가 상승은 제한적일 것이란 시각도 있다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “1480원대에서는 국민연금의 전략적 환헤지나 당국의 미세조정도 나올 가능성이 있어 급격한 환율 추가 상승은 제한될 것으로 예상한다”고 분석했다.국제무역통상연구원 분석에 따르면 원·달러 환율이 1500원까지 오르면 국내 제조업 생산비 부담은 약 6.5~6.6% 증가한다. 원자재 수입 의존도가 높은 제조업은 환율상승 시 원화 기준 수입 가격이 올라 부담이 커진다.국제무역통상연구원은 “생산비 증가분을 제품 가격에 충분히 반영하지 못하면 수익성이 악화하고 가격에 반영하면 경쟁력이 약화하는 딜레마에 직면한다”고 지적했다.환율 민감도는 산업별로 차이가 크다. LG화학은 환율 10% 상승 시 순이익이 9374억원 감소하고 SK이노베이션은 세전이익이 1544억원 줄어들 것으로 추산된다.외화부채 비중이 높은 항공사도 충격이 크다. 아시아나항공은 환율 10% 상승 시 세전이익 4587억원 감소, 대한항공은 10원 상승에 480억원 평가손실이 발생한다. 항공사들은 내년도 사업계획에 환헤지 비중 확대를 포함하는 등 대응책을 마련 중이다.해운업계는 달러 강세로 운임 수익이 일시적으로 개선될 수 있으나 유가 상승 시 원가 부담이 되돌아올 가능성이 있다. 철강·석유화학·정유 등 원자재 수입 의존 산업은 고환율로 비용 압박이 심화한다.한국철강협회는 철광석·유연탄 등 원자재 가격 급등과 중국 과잉생산으로 수출 단가가 하락했다고 밝혔다. 한국화학산업협회도 환율상승이 무역수지에 일부 긍정적이지만 공급과잉과 업황 부진으로 기업 수익성 개선 효과는 제한적이라고 평가했다.반도체·배터리·디스플레이 등 첨단 제조업도 해외 공장 투자와 수입 부품 의존도가 높아 원가와 투자비 부담이 커지고 있다. 반도체 국산화율은 약 30% 수준으로 해외 설비 투자와 달러 결제가 확대되면서 단기 환율상승 효과는 상쇄될 수 있다. 조선·자동차·기계 산업 역시 원가 상승과 부품 가격 급등, 내수 위축으로 이익 감소가 우려된다.기업들은 환율 시나리오를 중심으로 사업계획을 재수립하며 투자 우선순위 조정과 비용 구조 관리, 내수 시장 대응 전략에 집중하고 있다.대한상의 SGI 보고서는 환율이 1500원대까지 상승할 경우 경제성장률이 1.3%로 낮아질 수 있다고 경고하며 △한·미 통화스와프 재개 △투자 촉진 법안 신속 처리 △취약 부문 금융보호망 강화 등을 대응 전략으로 제시했다.수출 기업 관계자는 “고환율은 단순한 숫자 상승이 아니라 기업 손익과 투자 전략, 내수·수출 시장 전반에 영향을 준다. 중견·제조업의 경우 원자재 수입 의존과 외화 차입 부담이 커 장기 계획 수립이 어렵다”며 “정부 지원과 제도적 장치, 기업 비용 구조 관리가 함께 이뤄져야 안정적 경영이 가능하다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com