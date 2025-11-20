힘펠 환기 솔루션 제품 패키지 디자인_ 한국디자인진흥원장상(동상)

힘펠 욕실 복합 환풍기 휴젠뜨 루미 _ 굿디자인 선정

환기가전 전문기업 힘펠(대표 김정환)이 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원(KIDP)이 주관하는 ‘2025 굿디자인 어워드(Good Design Award)’의 2개 부문에서 우수디자인으로 선정, 패키지 디자인 부문 한국디자인진흥원장상(동상)을 수상했다.1985년부터 시행된 ‘굿디자인 어워드’는 제품의 외관뿐 아니라 사용성·기술성·심미성 등 종합적으로 평가해 우수 디자인을 선정하는 국내 최고 권위의 디자인 인증 제도이다. GD마크는 산업통상자원부 공식 인증마크로 혁신적 디자인 상품의 신뢰도를 높이는 상징적 지표로 활용되고 있다.굿디자인 선정 제품은 복합 환풍기 ‘휴젠뜨 루미(ZP)’와 ‘환기 솔루션 제품 패키지 디자인’ 총 2종이다. 이번 결과는 조명과 공기 흐름을 결합해 욕실 공간을 차별화한 제품 디자인, 사용자 경험을 고려하면서 친환경 핵심 가치를 구현한 패키지 디자인이라는 점에서 높은 평가를 받았다.환기솔루션 제품 패키지 디자인은 코팅 없는 크래프트 원지와 단색 실크 인쇄, 동일 소재 테이프를 활용해 자원 사용을 최소화했다. A형 박스와 제품 윤곽 패드는 운송 중 흔들림 방지와 설치 가이드 기능을 동시에 제공하며 사용 편의성을 높였다.휴젠뜨 루미는 시간대별 LED 라이팅과 은은한 크림화이트 패널, 메탈릭 포인트로 욕실 분위기를 감성적으로 연출했다. 온풍·환기·제습·드라이 기능과 정풍량 환기 기술, 물세척 가능한 프리필터를 갖춘 편의성 등 기능과 디자인의 조화를 통해 고급스러움을 강조했다.힘펠 관계자는 “이번 선정 제품과 패키지 디자인은 소비자의 경험과 감성을 고려해 욕실