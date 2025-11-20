블루랩스, NSF·한국물기술인증원으로부터 감사패 받아

버려지는 굴 껍데기를 재활용해 정수 필터 소재를 개발하는 ㈜블루랩스(대표 정상호)는 친환경 정수필터 소재 마리졸브(Marisorb™)가 미국 공인 위생안전 규격인 NSF/ANSI 42, 372 인증을 획득한 공로를 인정받아, NSF코리아와 한국물기술인증원(KWTC)으로부터 공동 감사패를 수여받았다고 20일 밝혔다.한국물기술인증원은 감사패를 통해 “폐자원을 활용한 정수 필터 소재가 NSF42 인증을 획득한 것은 국내에서는 처음이며 세계적으로도 매우 드문 사례”라며, “이번 성과가 한국 물산업의 기술력과 지속가능성을 글로벌 시장에 각인시켰다”고 평가했다.한국물기술인증원 해외사업팀 김지구 팀장은 “블루랩스의 NSF42 인증과 이번 감사패 수여는 국내 물 분야 스타트업도 세계 최고 수준의 품질·안전 기준을 충족할 수 있다는 것을 보여준 상징적인 일”이라며 “앞으로도 국내 기업이 해외 인증을 통해 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.NSF42 인증은 정수 필터가 수돗물 속 염소 저감과 맛·냄새 개선 등에서 요구 수준을 충족하는지 평가하는 물 분야 최고 권위의 국제 인증이다. 지금까지는 주로 활성탄과 같은 기존 탄소계 소재가 인증을 받아왔으며, 폐자원을 활용한 신소재가 인증을 받은 사례는 극히 제한적이다.블루랩스는 나아가 전 세계적으로 가장 큰 환경 난제 중 하나로 꼽히는 난분해성 신종오염물질 PFAS(일명 ‘영원한 화학물질’) 제거 기술 확보에도 속도를 내고 있다. 정상호 대표는 고려대학교 보건환경융합과학부 원승현 교수의 지도 아래 진행한 연구를 통해 Marisorb™가 PFAS를 높은 수준으로 흡착 및 제거할 수 있음을 확인했으며, 이를 바탕으로 ‘영원한 화학물질’ 제거라는 인류적 과제 해결에 본격적으로 나서고 있다.NSF코리아 워터프로그램 김진희 본부장은 “OysterPuri Marisorb™ 같은 친환경 신소재가 NSF 인증을 획득한 점을 주목하며, 지속가능한 수처리 기술의 글로벌 확산을 위해 다양한 협력 가능성을 검토할 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com