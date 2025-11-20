게티이미지뱅크

국내 상위 0.1% 유튜버의 연 평균 수입이 50억 원에 육박하며 3년 새 2.5배 이상 급증한 것으로 나타났다. 상위권 유튜버로의 소득 쏠림 현상이 뚜렷해지고 있다.20일 차규근 조국혁신당 의원이 국세청에서 받은 자료에 따르면 2023년 기준 1인 미디어 창작자(유튜버 등) 상위 0.1%의 1인당 연 평균 수입은 49억 3000만 원으로 집계됐다.2020년 19억 2000만 원 대비 2.5배 이상 증가했으며 신고 인원도 9명에서 24명으로 늘었다.상위 1%와 10% 유튜버의 소득도 눈에 띄게 증가했다. 상위 1%의 평균 수입은 2020년 8억 5000만 원에서 2023년 13억 3000만 원으로 56.5% 증가했고 상위 10%는 2억 8000만 원에서 3억 6000만 원으로 29% 늘었다. 신고 인원은 각각 94명에서 246명으로 941명에서 2467명으로 2.6배 확대됐다.1인 미디어 시장 내 소득 쏠림도 심화됐다. 2023년 기준 전체 창작자 총 수입 1조 7778억 원 중 상위 10%가 8963억원을 벌어 전체의 절반 이상을 차지했다.차규근 의원은 “1인 미디어 시장이 빠르게 확대되고 있는 반면 개인 계좌를 통한 후원금에 대한 과세 기반은 여전히 미비하다”며 “이 같은 사각지대를 해소하기 위해 후원금 수취 계좌를 관할 세무서에 신고하고 신고된 공개계좌만 사용하도록 하는 소득세법 개정안을 대표 발의한 바 있다”고 밝혔다.이어 “시장 성장에 걸맞은 투명한 과세 체계를 마련하기 위해 이 법안의 조속한 통과가 필요하다”고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com