내 분야에 AI 온다면…직장인이 바라본 AI ①[테크트렌드]

소방관과 AI

지역사회 돌봄 전문가와 AI

“위험하지 않은 상태에서 도전적이지 않은 패스를 하는 선수들의 성공률은 패스 능력을 나타내지 않는다.” 외국의 한 국가대표 축구선수가 한 말이다.여기 현재 나의 직장, 나의 업무, 나의 역량의 경계 안에 머무르지 않고 AI와 협업할 방법을 모색하고 있는 직장인들이 있다. 다양한 직장인들이 내 직무와 AI를 어떻게 생각하고 있는지 어떻게 접목하고 있는지 알아보자.(Q) 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 먼저, 자기 소개 해주시면 감사하겠습니다.(A) 서울소방재난본부 양천소방서 현장대응단에서 화재조사팀장을 맡고 있는 소방장 정인배입니다.(Q) 현재 소방업무 중 AI가 접목된다면 좋을 업무 분야는 어떤 것이 있을까요? 그 이유는요?(A) 제가 맡고 있는 화재조사는 화재 현장에서 다양한 흔적과 증거를 수집하고 분석하여 화재의 원인, 발생 위치, 연소의 경로, 피해 규모 등을 규명하는 업무를 맡고 있습니다.모든 사람이 수긍 가능한 과학적 절차를 통하여 진행되기 때문에 AI가 충분한 데이터를 수집한다면 화재 원인과 발생 위치, 연소 경로 등을 추정하는 데 도움이 될 수 있는 분야라고 생각합니다.(Q) 소방 업무에 AI가 적용된다면 걱정스러운 부분이나 우려되는 점도 있나요?(A) 화재 현장은 극한의 환경(고온, 다습, 시각의 무력화 등)에서 예측 불가능한 상황(붕괴, 폭발 등)이 발생할 수 있기 때문에 화재 현장 자체에서 AI의 역할은 보조에 그칠 것 같다고 생각되고 AI의 데이터 입력에 있어서 데이터 오류와 오염이 일어나는 것이 우려됩니다.(Q) AI가 적용되면 좋겠다 하는 소방업무 외 타 업무 분야가 있으신가요?(A) 화재는 최초 점화원이 발생한 후 주변에 가연물과 산소가 충분하다면 빠른 시간 내에 큰불로 번질 수 있습니다. 그래서 화재 발생 후 빠르게 소화할수록 인명과 재산 피해가 적어집니다. 저희가 출동할 때 현장에 최대한 빨리 도착하기 위해 노력하는 이유입니다.현재는 AI를 이용하여 자율주행차량을 운용하는 것에 그치지만 미래에는 중앙관제센터가 생기고 중앙관제센터에서 AI를 이용하여 모든 차량을 통제할 수 있다면 출동차량 접근 시 차량 정지나 차로 확보 등을 통하여 저희가 현장에 도착하는 시간도 크게 빨라지지 않을까 생각합니다.(Q) ‘AI x 소방’의 미래에 가장 기대되는 것을 꼽으신다면?(A) AI를 통한 사건·사고의 빠른 감지와 감소, 피해의 최소화가 이루어지길 기대합니다.(Q) 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 먼저, 자기 소개 해주시면 감사하겠습니다.(A) 안녕하세요? 저는 서울 성동노인복지관에서 마음 돌봄 서포터즈로 근무하고 있는 68세 민양숙입니다. 사회복지와 치매예방에 관심 많습니다.(Q) 현재 사회복지, 마음 돌봄 서포터즈 분야에서 AI가 접목된다면 좋을 업무 분야는 어떤 것이 있을까요? 그 이유는요?(A) 독거노인이나 2인 가족이 함께 사는 대상자라도 신체나 마음에 장애가 있는 가정에 안전한 가정환경을 주는 것이 중요합니다. 고독, 고립감을 감소시켜 대상자 정신을 안정적으로 해주는 상담 분야에 접목하면 좋은 일이라고 생각합니다.(Q) 사회복지, 마음 돌봄 서포터즈 분야에 AI가 적용된다면 걱정스러운 부분이나 우려되는 점도 있나요?(A) AI 작동이 잘되는 것은 참으로 좋은 일이지만 프로그램에 오류가 생겨 사고가 날 수도 있을 것 같아요. 프로그램에 모든 상황을 다 담고 변수를 고려한다 하여도 완벽한 프로그램이 있을 수는 없고 특이점이 생길 수도 있으니까요. 배터리나 전원이 하자 있는 상황과 프로그램 오작동 상황, AI의 판단 잘못인 상황일 경우 응급상황에 대처할 수 있을까 하는 염려가 있습니다.(Q) AI가 적용되면 좋겠다 하는 관련된 타 업무 분야가 있으신가요?(A) AI가 적용되었으면 좋겠다 하는 타 업무 분야는 교육, 요리와 설거지 대화상대 등입니다. 이미 AI 비서가 널리 쓰이듯이 AI 마음 돌봄 상담사 같은 것은 아주 유용할 거예요.또 안전 분야에서는 AI 헬멧이나 AI 밴드를 통해 위험한 곳에서 작업하는 작업자들을 위험으로부터 보호하기도 하죠. AI가 내장된 도구들은 예기치 못한 상황을 미리 파악하고 인간에게 경고해줍니다.같은 논리로 사회복지나 상담 분야에서도 이를 응용할 수 있다 생각합니다. 사각 지대에 있는 어린이, 청년, 어르신을 서포터즈 봉사원들이 한 명 한 명 일일이 챙기지 못해도 AI 헬멧, AI 밴드 같은 것으로 복지센터에서 이분들과 커뮤니케이션하고 응급상황에는 알람을 줄 수 있겠죠. 어느 한쪽만 알람을 주는 것이 아니라 양쪽이 다 주고받을 수 있을 거예요.(Q) 맞습니다. AI 기반 웨어러블 기술은 헬멧, 조끼, 밴드, 안경같이 다양한 일상 제품에 녹일 수 있고 심박 수, 피부, 온도, 신체 자세, 유해 가스 노출, 산소포화도, 열, 과로 같은 것을 센서로 체크하죠. 사고가 나기 전에 위험을 알리는 능동적인 장치라는 데 의의가 있습니다. 사용자가 유난히 산소포화도가 낮다든지, 스트레스 지수가 유독 높아졌다든지, 몸에 열이 많다든지 하는 것을 미리 센서가 알 수 있으니까요.자, 마지막으로 ‘AI x 사회복지’, ‘AI x 마음돌봄 서포터즈’의 미래에 가장 기대되는 것을 꼽으신다면?(A) 사람과 AI 가 협업하면 대상자가 슬프거나 힘들 때 공감해주고 마음을 읽고 평화와 행복감을 줄 수 있는 복지정책에 기여하는 바가 클 것이라고 생각합니다. 어느 한쪽이 대화할 때보다 더 다양하고 깊이 있는 상담, 대화가 가능할 테니까요.또 사람들이 챗GPT로 질문한 뒤 받게 되는 ‘AI의 답변’에 돌봄 기관의 공식적인, 좋은 답변이 먼저 선택되도록 하는 것도 중요하다고 생각합니다. 생성형 AI가 사용자의 질문에 답변할 때 자사의 콘텐츠가 AI에 선택받도록 전략적으로 계획할 필요가 있어요. 아무리 좋은 답변이라도 AI가 맨 처음 이것을 답으로 주지 않는다면 사용자는 아예 이 답은 후보지에서조차 볼 수가 없잖아요, 여러 답을 리스트로 보는 시대가 아니라 AI가 답을 단답식으로 바로 말로 해주니까요.전통적으로는 검색엔진의 답에 내 회사, 내 제품, 내 브랜드가 포함되어 사이트가 보이게 하고 더 상위에 노출돼 클릭을 유도해야 했죠. 하지만 이제는 AI의 답변에 자사 정보가 인용되도록, 언급되도록, 그리고 말로 하는 첫 답변에 아예 바로 언급되도록 하는 게 중요하니 복지기관에서도 여기에 심혈을 기울여야겠고 서포터즈들도 교육을 받아야 할 겁니다.