1300원에도 공포 느끼던 시장, 1500원 환율에는 왜 담담할까[달러가 사라졌다①]

그래픽=박명규 기자

◆환율 급등, 한국 내 원인 3가지

그래픽=박명규 기자

그래픽=박명규 기자

◆강달러 외부 원인 3가지

◆왜 과거처럼 패닉이 없나

그래픽=박명규 기자

◆기업도 개인도 ‘비상’

◆1400원이 온다면 담아라?

원·달러 환율이 1200원, 1300원만 넘어도 ‘나라가 망한다’던 시절이 있었다. 하지만 2025년 11월 원·달러 환율은 1500원을 위협하고 있다. ‘코스피 상승=원화 강세’나 ‘경상흑자=원화값 상승’ 공식도 깨졌다. 원화 약세가 계속되는 이유와 그 속사정을 들여다봤다.경상수지 흑자는 외화 유입을 늘려 환율을 끌어내리는 요인으로 작용한다. 우리나라 경상수지는 29개월째 흑자를 이어가고 있다(한국은행). 2000년대 들어 두 번째 최장 기간 흑자를 나타낸 기록이다.하지만 겉으로 드러난 흑자 뒤에는 ‘달러 유출’이라는 그림자가 있다. 올해 1월부터 9월까지 경상수지는 827억7000만 달러 흑자를 냈다. 같은 기간 직접투자(206억 달러)와 증권투자(603억9000만 달러) 부문에서 810억 달러에 가까운 적자가 발생했다. 경상흑자로 벌어들인 달러가 금융계정을 통해 대부분 해외로 빠져나간 것이다.우선 개인과 연기금이 앞다퉈 해외 주식·채권에 투자했다. 10월 중 개인투자자들은 해외주식을 68억1000만 달러 순매수했다. 이는 2011년 통계 작성 이래 역대 최대 규모다. 직전 달인 9월(27억7000만 달러)과 비교해도 2.5배 가까이 늘었다. 인공지능(AI), 빅테크, 양자컴퓨터 주식 매수를 확대한 것으로 분석된다.‘큰손’ 국민연금의 해외 투자도 눈에 띄게 늘었다. 올해 6월 말 기준 국민연금 총 적립금은 1269조1355억원이다. 이 중 절반 이상인 635조5734억원이 주식투자에 배정됐다. 주식투자 내역을 보면 국내 주식은 189조원(14.9%), 해외 주식은 446조원(35.2%)으로 해외 투자가 국내 투자의 두 배를 넘어섰다.기업들이 해외에서 벌어들인 달러를 당장 환전하지 않는 것도 원화 약세의 한 요인으로 꼽힌다. 투자금융업계 관계자는 “지금은 대기업 최고재무책임자(CFO)들이 내년 사업 계획을 세우는 시기인데 달러 매도에 대해서는 최대한 보류하도록 조언하고 있다”고 전했다.올해 3분기 한국 기업들의 외화예금 월평균 잔액은 918억8000만 달러다(한국은행). 역대 최고 수준이다. 이는 수출로 벌어들인 달러를 바로 원화로 바꾸지 않고 그대로 보유하고 있다는 의미다.한국과 미국 간 금리차, 즉 금리 역전도 원화 약세의 한 요인으로 꼽힌다. 현재 미국 기준금리는 3.75~4%인 반면 한국은 2.5% 수준이다. 미국 달러가 이자를 더 쳐주니 자연스럽게 달러를 가지려는 수요가 늘어나고 원화는 약세를 보이게 된다.변정규 다이와증권 FICC 본부장은 한국은행이 통화 완화 정책을 재검토할 필요가 있다고 지적했다. 그는 “과거 일본도 마이너스 금리로 인해 자금이 해외로 빠져나간 사례가 있다”며 “지금처럼 한국 금리가 미국보다 낮으면 외국인 입장에서 원화 자산 매력이 떨어진다. 금리를 적정 수준으로 높여야 외국 자금이 다시 유입될 수 있다”고 설명했다.이어 “한국은 전통적으로 기업의 자금조달을 돕기 위해 기준금리를 낮게 유지해왔지만 이제는 국내 기업들이 해외에서 자금을 조달하는 경우도 많아졌고 투자 유입이 국가 경제의 핵심 축이 됐다”고 말했다.지난 7월 2일 원·달러 환율은 1352.6원. 이때까지만 해도 시장의 질문은 “환율, 더 얼마나 떨어질까”였다. 전문가들은 기업과 해외 주식 투자자들이 환율 급락(달러 약세) 가능성에 대비해야 한다는 분석을 쏟아냈다. 그러나 환율은 예상과 정반대로 움직였다. 7월 이후 상승세로 돌아서 11월 13일 1471원까지 급등했고 11월 19일 현재도 1468.8원으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이제 시장에선 1500원대, 또는 그 이상의 전망마저 나온다.지난해 말 윤석열 정부의 비상계엄 사태로 급등했던 환율은 올해 들어선 미국발 정책 변수의 영향에 출렁였다.환율은 미·중 관세전쟁이 고조된 지난 4월 10일 1482.9원을 기록했다. 현재까지 올해 최고점이다. 세상이 위험해지면 가장 안전한 자산(금이나 달러)으로 돈이 몰린 영향이다.원화, 엔화 등이 계속 떨어지자 미국은 지난 6월 한국을 포함한 9개국을 환율 관찰대상국으로 올리며 압박 수위를 높였다. 미국의 무역적자가 심각하니 주변 나라들의 통화값을 잘 조절(원화값 상승)하란 얘기다. 달러 가치가 떨어지면 수출 기업 입장에선 가격 경쟁력이 생긴다. 백인 노동자들의 지지를 등에 업은 도널드 트럼프 대통령은 미국 제조업을 되살리기 위해 약달러 선호 신호를 지속적으로 시장에 던졌다. 당시 시장에선 ‘제2의 플라자 합의설’ 같은 시나리오까지 흘러나왔다. 글로벌 자금은 유럽과 아시아로 이동했다. 한국 증시가 올해 폭등한 원인 중 하나다.지난 7월에는 한국 정부가 미국과 기본 협상안에 잠정 합의하면서 한동안 불확실성이 잦아드는 듯 보였다. 하지만 최종 합의가 지연되자 원·달러 환율은 7월 말 1395원에서 10월 말 1431.2원까지 다시 상승했다. 미국이 걱정하는 약달러가 아니라 한국의 고민은 강달러였다.현대경제연구원은 ‘커지고 있는 외환시장 균형 이탈 가능성’ 보고서에서 “미국 관세정책 불확실성이 지속되는 가운데 한·미 후속 협상 지연, 정책 소송 등으로 외환시장 혼선이 확대했다”고 분석했다.‘달러 단기 유동성이 부족해질 수 있다’는 우려도 강달러 요인으로 지목된다. 쉽게 말해 단기간에 필요한 달러가 시장에 충분히 풀리지 않을 수 있다는 걱정이 커지면서 달러값이 더 올라가는 현상이 나타난 것이다.미 재무부가 단기국채 발행 비중을 크게 늘리면서(장기채보다 단기채를 더 많이 찍으면서) 시장의 단기 달러 수요가 급격히 불어났다. 단기채를 소화하기 위한 ‘하루짜리 달러’가 부족해지자 미국 중앙은행이 관리하는 담보부 일일물 조달금리(SOFR)도 9월과 10월에 여러 차례 급등했다. 수요는 늘었는데 단기 달러 공급이 빠르게 따라가지 못하자 SOFR이 시장에서 자연스럽게 뛰어오르며 ‘달러가 부족하다’는 신호로 나타난 것이다.자산운용사와 금융기관은 단기자금을 확보하기 위해 다른 곳에서 돈을 빼기 시작했다. 그 결과 시장에서는 순서대로 충격이 나타났다. 10월 초에는 먼저 비트코인이 급락했고 중순에는 금 가격이 무너졌다. 10월 말에는 결국 주식시장까지 약세로 돌아섰다. 단기 달러가 부족해지자 위험자산에서 빠져나오는 자금이 늘어난 것이다. 예컨대 외국인들이 한국 주식 팔고 달러로 환전(달러 수요 급증→환율상승)하는 사례가 늘었단 얘기다.박태형 우리은행 TCE시그니처센터 PB지점장은 “통상 미국은 장기채를 80%, 단기채를 20% 발행한다. 그런데 트럼프 행정부는 장기금리 상승을 막기 위해 이 비중을 45:55로 뒤집어 단기채를 더 많이 발행했다”고 설명했다.이어 “장기채를 너무 많이 발행하면 장기금리가 오르고 이는 미국 부채의 이자 부담을 늘린다. 또 장기금리가 오르면 기업의 미래이익을 할인하는 값이 커져 빅테크 주가가 떨어지게 된다. 정치적으로 주가가 흔들리는 걸 피하려고 장기채 비중을 줄인 셈”이라고 덧붙였다. 단기채에 발행 물량을 집중시키고 장기채를 줄이면 ‘장기채 발행 축소→가격 상승→수익률 하락’을 기대할 수 있다.단기 달러가 마른 상황은 미국의 역레포(중앙은행이 돈을 흡수) 잔액 감소와도 맞물린다. 현대경제연구원은 “역레포 잔액은 시장에 남아 있는 여유 달러 규모를 보여주는데 11월 7일 49억 달러로 잔액이 줄어들면서 달러 단기 유동성 경색 우려가 확대됐다”고 분석했다.단기 자금시장의 불안이 커지자 미국 중앙은행은 단기 유동성을 공급하는 장치인 스탠딩 레포(SRF)를 통해 10월 말~11월 초 돈을 풀었다. SRF는 금융기관이 중앙은행의 창구에서 국채를 담보로 현금을 빌릴 수 있는 것을 말한다. 일종의 단기 유동성 안전판 역할이다.제롬 파월 중앙은행 의장 역시 지난 10월 29일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 미국 재무부가 장기채 대신 단기채 발행 비중을 늘리면서 단기자금 시장을 압박한 게 아니냐는 지적에 대해 “그게 (자금시장 압박의) 요인 중 하나가 될 수 있다”고 수긍했다.엔화와의 동조화도 최근 원화 약세를 부추긴 요인으로 지목된다. 한국과 일본은 비슷한 제품을 세계 시장에 파는 ‘경쟁국’이다. 한 나라 통화가치가 움직이면 다른 나라 통화도 비슷하게 따라가는 경향이 오래전부터 있어 왔다. 특히 일본 돈값이 떨어지면 일본 제품이 싸져서 한국 기업이 불리해지고 그걸 본 시장이 한국 돈값도 약해질 거라고 보고 달러를 사서 원화도 함께 떨어진다.위재현 NH선물 연구원은 “11월 19일 외국인의 국내 주식 매도로 원·달러 환율이 상승하는 가운데 엔화가 달러당 155엔대에서 안정을 되찾자 원·달러 환율도 소폭 반락했다”며 두 통화의 연동성을 설명했다.현대경제연구원은 “2025년 하반기부터 원화는 위안화보다 엔화 움직임과 더 밀접하게 연동되고 있다”며 “원화-엔화 상관계수가 0.94로 올라가면서 원화가 엔화 움직임과 거의 같은 방향으로 움직인 반면 원화-위안화 상관계수는 -0.58로 반대로 움직이는 경향이 나타났다”고 분석했다.아베노믹스(재정지출 확대) 계승자를 자처한 다카이치 사나에 새 총리의 취임 이후 엔저 현상이 이어지고 있다. 10월 한 달 동안 엔·달러 환율은 147엔에서 154.1엔까지 치솟았다(엔화값 하락).달러인덱스(달러 가치)가 3.1% 오르는 동안 원·달러 환율은 6.1% 상승했다. 달러인덱스는 유로화 등 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 지표다. 즉 원화값이 다른 통화보다 유난히 약세란 것이다.그런데 시장에선 “위기는 위기인데 공포는 아니다”라는 말이 나온다. 과거에도 위기 때마다 원·달러 환율은 급등했다. IMF 외환위기 당시 원·달러 환율은 800원대에서 1900원대까지 뛰었고 2008년 글로벌 금융위기 때는 930원대에서 1570원대까지 올랐다. 당시 코스피는 50% 이상 급락했고 경상수지는 경제 위축으로 인한 불황형 흑자(수출보다 수입 감소분이 큰 상황)를 기록했다.하지만 지금의 고환율은 양상이 다르다. 우선 외환시장 구조가 변화했다. 과거 외환 유출입은 기업과 외국인을 중심으로 이뤄져 달러 쏠림 현상이 발생하면 환율이 크게 출렁였다. 하지만 최근에는 개인 투자자들의 해외투자가 늘어나면서 자금 흐름이 분산되고, 우리나라가 대외 순자산국으로 자리 잡으면서 환율 변동을 완충하는 구조가 형성됐다. 대외 순자산국은 내국인의 해외 투자(대외자산)가 외국인의 국내 투자(대외부채)보다 많아 외국인이 투자금을 모두 회수해도 남는 자산이 있는 국가를 의미한다.이창용 한국은행 총재는 지난해 기자간담회에서 “투자자의 해외투자 자산이 늘며 선진국형 외환시장 구조가 자리 잡았다”며 “과거에는 환율 상승이 대외 부채 상환 부담으로 신용위기를 초래했지만 지금은 대외 순자산국으로서 환율 변동이 경제위기로 이어지지 않는 구조”라고 말했다.산업도 성장했다. 전통적으로 잘나갔던 반도체, 조선산업뿐 아니라 IMF 때만 해도 존재감이 미약했던 배터리, 방위산업까지 글로벌 영향력을 확대했다. 수출이 잘 되면서 기업들이 보유한 달러도 과거보다 많다.한국의 기초체력 역시 과거 위기 때와 비교해 강화했다. 지난 10월 기준 한국의 외환보유액은 4288억 달러로 세계 9위다. IMF(외환보유액 485억 달러), 금융위기(2012억 달러) 당시와 비교하면 현저히 늘어난 수준이다. 외환보유액은 국가의 지급 능력을 증명한다. 충분할 경우 국제사회에서의 국가신용도를 높인다. 국가 부도 위험을 보여주는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 0.22%포인트(11월 14일 기준)로 금융위기 당시 6.99%포인트의 약 15분의 1 수준이다.다만 김대종 세종대 경영학부 교수는 “한국의 외환보유액은 약 4200억 달러로 단순 규모만 보면 세계 10위 수준이지만 국내총생산(GDP) 대비 비율은 23%로 주요국에 비해 낮은 편”이라며 “수출 비중이 높은 나라에서 외환보유액이 충분치 않다 보니 대외 충격이 발생하면 환율이 쉽게 오를 수 있는 구조”라고 진단했다.정부는 외환시장 안정에 적극 나서겠다는 의지를 밝혔지만 구체적 밑그림조차 내놓지 못하고 있다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 11월 19일 고환율·고금리 대책을 종합적으로 추진하겠다고 전했다. 그는 “환율의 불확실성이 과도하게 나타나지 않도록 수출 대기업 등 주요 외환 수급 주체들과 협의하고 있다”며 “다만 국민연금과는 아직 구체적인 소통을 진행하지 못했다”고 말했다.어쨌든 1400원대 환율은 시장참여자들 사이에 일종의 ‘경고등’처럼 받아들여진다. 과거 1997년 외환위기와 2008년 금융위기 당시의 국가 부도 공포를 떠올리게 하기 때문이다.실제 원·달러 환율 급등은 산업 생산비용 증가로 이어져 경기침체를 유발할 수 있다. 박용갑 더불어민주당 의원이 한국무역협회 국제무역통상연구원에 의뢰한 ‘원·달러 환율상승에 따른 산업별 생산비 영향’ 분석 결과에 따르면 환율이 1500원으로 2023년 평균환율 1305.9원 대비 14.9% 상승하면 전체 산업 생산비용은 4.4% 증가할 것으로 관측됐다.환율상승은 곧바로 소비자물가를 밀어올리는 요인이 된다. 환율이 1%포인트 오르면 소비자물가는 0.04%포인트 상승하는 것으로 조사됐다(한국개발연구원). 최근 환율 급등은 1~3개월 후 수입물가를 통해 소비자물가에 반영돼 소비자들이 체감하는 물가상승 폭이 커질 수 있다.특히 식품은 환율 변화에 민감하다. 국내 식품제조업의 원재료 수입 의존도는 약 70%에 달한다는 조사결과도 있다.기업들도 환율 변동에 따른 수익성 영향을 경계하고 있다. CJ제일제당은 3분기 사업보고서에서 환율이 10% 오를 경우 이익(세후)이 약 13억원 감소할 것으로 예상했다. 동원산업의 식품 계열사인 동원에프앤비도 환율이 10원 오를 때마다 영업이익이 약 20억원 감소할 것으로 내다봤다.김 교수는 연말 환율이 1500원을 돌파할 가능성이 높다고 내다봤다. 변 본부장은 2026년 상반기 원·달러 환율이 1400~1500원 사이에서 움직이고 하반기에는 환율이 1350~1450원 사이에서 오르내릴 가능성이 크다고 봤다. 2026년 연말에는 환율이 1300원대 진입도 가능할 것으로 전망하며 “급한 수요가 아니라면 기다리는 것도 방법”이라고 조언했다.전문가들은 원·달러 환율이 1400원 부근에서 움직일 때 달러 환전을 통해 달러 자산을 확대하라고 강조했다.박 PB는 금융자산 중 약 20%를 달러 자산으로 운용할 것을 권했다. 단기 투자자라면 원화로 해외 자산(글로벌 주식형 펀드나 ETF 등)에 투자할 경우 환율 변동 위험을 헤지할 것을 추천했다. 그는 “환율이 일시적으로 과도하게 올라 단기적으로 조정될 가능성이 있다”며 “장기 투자자라면 달러 가치는 장기적으로 상승할 것으로 보여 환헤지가 없는 상품에 투자하는 것도 고려할 만하다”고 말했다.변 본부장은 “달러를 당장 사야 하는 실수요자들은 12월 11일 예정된 FOMC 회의를 주목해야 한다”고 강조했다. “금리인하가 예상되지만 확실치 않기 때문에 금리인하 기대감보다 불발 시 환율상승 위험이 더 크다”며 “FOMC 직전과 직후 주는 피하고 미리 환전 계획을 세우는 것이 좋다”고 조언했다.김태림 기자 tae@hankyung.com