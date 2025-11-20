서울 성동구 성수동 스페이스S50서

패션 스타일링 팝업 ‘더블유클로젯’ 운영

오는 23일까지 진행, 입장 무료

사진=최수진 기자

◆ 공주님부터 힙스터까지 다 모였다

사진=최수진 기자

사진=최수진 기자

◆ "붕어빵도 드려요"

사진=최수진 기자

사진=최수진 기자

사진=최수진 기자

성수동 중심에 5개의 옷장이 들어섰다. 공주들이 입는 옷부터, 힙스터와 운동러의 취향을 한번에 알 수 있다. 각 세계관에 맞는 최신 인기 브랜드도 한자리에 모였다. 이 공간은 패션 플랫폼 W컨셉의 팝업스토어다.W컨셉이 성수동에 팝업스토어를 연 것은 이번이 처음이다. 독특한 공간 구성을 통해 더블유컨셉이 제안하는 다양한 스타일링을 체험할 수 있게 만들었다. 이번 팝업으로 W컨셉은 고객들과의 접점을 적극적으로 늘릴 계획이다.W컨셉의 ‘더블유클로젯(W Closet)’ 팝업스토어는 거대 옷장을 주제로 한다. 공간은 크게 ‘마이 클로젯’과 ‘더블유파인딩’ 두개로 나뉜다.메인 공간은 ‘마이 클로젯’이다. 거대한 옷장 문을 열고 들어가면 만날 수 있는 첫번째 공간이다. W컨셉의 핵심 경쟁력인 패션 큐레이션을 활용해 △공주 △집순이 △운동러 △출근룩 △힙스터의 옷장을 만들었다. 리엘, 안젤로비안코, 언에디트, 룩캐스트, 스포티앤리치 등 다양한 브랜드가 이번 팝업에 참여했다. 브랜드 상품은 팝업 리플렛에 마련된 QR코드에 접속하면 온라인 기획전으로 확인할 수 있고 즉시 구매도 가능하다.방문객은 각각 옷장 안에서 W컨셉 입점 브랜드 제품을 활용한 스타일링을 자유롭게 관람하고 촬영할 수 있다. W컨셉 관계자는 "같은 옷도 어떻게 스타일링 하느냐에 따라 분위기가 달라지는 만큼 공간에 마련된 다양한 숏폼을 통해 스타일링 노하우와 영감을 얻을 수 있게 구성했다"고 설명했다.이번 팝업에 함께한 전보휘 리엘 대표는 “온라인에서 보여준 리엘만의 무드를 고객이 실제로 어떻게 느끼고 반응하는지 볼 수 있다는 점이 기대되고, 오프라인 팝업은 브랜드가 한 단계 더 나아가기 위한 중요한 경험이 될 것으로 생각된다”고 말했다.박주노 안젤로비안코 대표 역시 “브랜드가 지닌 분위기와 철학을 고객 가까이에서 소개할 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “입었을 때 가장 아름다운 순간을 중심으로 완성한 만큼 현장을 방문하는 고객분들께 브랜드 철학이 전해지길 바란다”고 밝혔다.특히, 이번 팝업에서 주목할 부분은 '숏폼'이다. W컨셉의 강점인 숏폼 콘텐츠 커머스 비전을 느끼고 브랜드 상품을 직접 체험할 수 있다. W컨셉의 고급스럽지만 힙하고, 유니크하지만 과하지 않은 다양한 스타일링을 모아 ‘W컨셉스럽게’ 꾸민 점이 특징이다.두번째 공간은 ‘더블유파인딩’이다. W컨셉이 보유한 숨은 보석과 같은 브랜드와 상품을 체험할 수 있는 공간으로 구성됐다. 신진 뷰티 브랜드 부터 이너뷰티, 커트러리, 조명, 헤드폰 등 다양한 상품군과 프론트로우, 스타벅스, 례례, 체리엑스엑스, 오니스트, 몽벨, 오클리 등 브랜드를 만나볼 수 있다.특히 W컨셉은 액티브, 뷰티, 라이프 카테고리를 공격적으로 확장하면서 신규 브랜드 입점을 확대하고 있다. 뱅앤올룹슨, 보스, 스타벅스, 퍼리키 등 브랜드가 대표적이다.이번 팝업을 통해 고객에게는 새로운 브랜드와 상품을 경험할 기회를, 파트너사에는 고객 접점을 제공하고자 한다. 현장에 참여한 20여 개 브랜드는 이번 ‘더블유클로젯’이 첫 플랫폼 연계 오프라인 팝업이다. 그동안 온라인에서만 볼 수 있던 상품과 W컨셉에서만 단독으로 선보이는 상품을 만나볼 수 있다.팝업에 참여한 고유안 체리엑스엑스 대표는 “브랜드 론칭 이후 처음으로 오프라인에서 소비자를 만나는 자리가 이번 더블유컨셉 팝업”이라며 “여러 취향과 무드의 제품이 큐레이션 된 팝업에서 체리엑스엑스 상품을 직접 체험해보고, 새로운 스타일과 뷰티 취향을 발견하는 감각적인 경험으로 이어지길 바란다”고 말했다.더블유파인딩 이벤트를 참여하면 겨울 간식 ‘붕어빵’이 무료로 제공된다. 또, 2개 공간에서 수행한 미션을 인증하면 한정판 키링, 도씨 잠옷, 프랭클리 슬리퍼, 딥퍼랑스 핸드크림, 스타벅스 홀리데이 탱크, 오스로이 코스터 등 50만원 상당으로 구성된 선물박스 등 랜덤 혜택을 제공한다.한편, 이번 행사에는 패션·뷰티·라이프스타일 카테고리에서 360여 개 브랜드가 참여한다. 단순한 체험 공간을 넘어 W컨셉이 제안하는 트렌드, 다양한 스타일링, 고객이 직접 만드는 숏폼까지 패션앱 속 다양한 콘텐츠를 오프라인 공간에 구현했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com