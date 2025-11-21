지능형 업무자동화 전문기업 ㈜디티나우, 킹슬리벤처스로부터 투자 유치

지능형 업무자동화(RPA & AI) 전문기업 ㈜디티나우(대표 엄세영)가 영국계 PE/VC인 킹슬리벤처스(Kingsley Ventures)로부터 투자를 유치했다고 20일 밝혔다.이번 투자를 계기로 디티나우는 국내외 기업 대상 업무자동화 시장에서 한층 더 속도감 있게 사업을 확대해 나갈 계획이다.킹슬리벤처스는 디티나우가 보유한 AI 전환 시대에 필수적인 핵심 기술력과 국내 주요 기업을 대상으로 축적해 온 안정적인 수행 실적·레퍼런스를 높이 평가했다. 또한 외산 중심의 업무자동화 시장을 재편할 수 있는 기술 경쟁력과 빠른 사업 실행력이 향후 시장 주도권을 확보할 수 있는 잠재력으로 작용한다고 밝혔다.디티나우가 개발한 DT-RX는 외산 RPA 솔루션을 국산 제품으로 전환하기 위해 설계된 전문 마이그레이션 소프트웨어다. 환율 변동과 공급가격 상승에 직접적인 영향을 받는 외산 RPA 의존도를 낮추어 수입대체 효과를 창출하는 국내 첫 전환 솔루션이다. 현재 DT-RX는 제조·물류·금융·공공 등 다양한 산업군에서 여러 기업의 실 프로젝트 레퍼런스를 확보하며 외산 RPA 대체 수요에 빠르게 대응하고 있다.아울러 디티나우는 생성형AI를 연계한 하이퍼오토메이션 솔루션 삼성SDS Brity Automation 구축 및 국내외 공급 실적을 보유하고 있으며, 이를 통해 RPA 구축 초기 컨설팅 단계부터 구축·운영·관제까지 일괄 제공하는 풀스택 서비스를 제공 중에 있다.특히 국내 최초의 업무자동화 관제형 쉐어드 서비스 센터 운영모델을 선보여 관제·운영 영역까지 자동화 생태계를 확장했으며, 문서·비정형데이터 처리 자동화를 위해 글로벌 OCR/IDP 기업인 ABBYY와의 파트너십도 체결해 AI OCR 자동화(IDP) 사업을 본격화하고 있다.엄세영 디티나우 대표는 "기업의 눈에 보이는 모든 업무를 자동화한다"는 비전을 바탕으로, 이번 투자 유치를 계기로 외산 RPA 국산화 사업을 더욱 확대하고 후속 AI 기반 기업업무 서비스 플랫폼 개발에 속도를 내겠다"며 "이를 통해 기업의 디지털트랜스포메이션(DX)을 가속화하고 후속 투자도 적극 유치할 계획"이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com