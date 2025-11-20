“867억 못 걷나?” 전두환 자택 소송 2심도 각하

정부가 전두환 전 대통령의 미납 추징금을 환수하기 위해 연희동 자택 소유권을 전 전 대통령 명의로 돌려놓으려던 소송이 1심에 이어 항소심에서도 각하됐다.20일 서울고법 민사6-3부(재판장 이경훈)는 정부가 이순자 여사와 장남 전재국씨, 전 비서관 이택수씨 등 6명을 상대로 제기한 약 21억5000만원 규모의 소유권 이전 등기 소송에서 정부의 항소를 기각했다. 재판부는 소송 요건을 갖추지 못했다는 이유로 1심의 각하 판단을 유지했다.정부는 연희동 자택 본채가 전 전 대통령의 차명 재산으로 보인다며 2021년 10월 전 전 대통령 사망 이전에 제기한 소송인 만큼 그의 명의로 소유권을 되돌릴 수 있다고 주장했다. 그러나 이순자 여사측은 “사망한 사람 앞으로 등기할 방법이 없다”며 소송 자체가 성립할 수 없다고 반박했다.1심 재판부는 “전두환 사망에 따라 추징금 채권은 소멸했다”며 형사 판결에서 발생한 채무는 상속 대상이 아니라는 이유로 정부의 청구를 받아들이지 않았다. 항고심 역시 이 같은 판단을 유지했다.전 전 대통령은 1997년 내란 및 뇌물수수 등 혐의로 무기징역과 추징금 2205억원이 확정받았지만 특별 사면후에도 추징금을 납부하지 않았다.정부는 이후 일 가 소유 부동산.예금.미술품 등을 대상으로 환수절차를 진행해 총 1338억원(약 60.7%)을 회수했다.그러나 연희동 자택소유권 이전이 무산되면서 남은 추징금 867억원 환수는 사실상 어려워졌다는 분석이 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com