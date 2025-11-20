LS가 11월 20일 LS용산타워에서 에식스솔루션즈 기업공개(IPO) 추진 배경 및 사업 현황을 공유하고 주주들과 소통하기 위한 기업설명회를 개최했다. (주)LS 전략금융부문장 박진호 상무, (주)LS CFO 이태호 상무, 에식스솔루션즈 최창희 CEO. 사진=LS

LS가 20일 LS용산타워에서 에식스솔루션즈 기업공개(IPO) 추진 배경 및 사업 현황을 공유하고 주주들과 소통하기 위한 기업설명회를 개최했다.그간 일각에서 제기돼온 중복상장 우려를 잠재우는 한편, IPO의 필요성을 주주들에게 강조하고자 마련된 자리다.이태호 ㈜LS 최고재무책임자(CFO·상무)는 “과거 나스닥에 상장돼 있던 에식스솔루션즈는 세계 1위 권선 기업으로 코스피에 재상장하게 되면 국내 투자자에게도 새로운 투자 기회가 될 것”이며 “에식스솔루션즈가 IPO를 통해 조달한 자금으로 계획된 생산설비를 확충하면 수천억 원대의 이익 창출이 가능해 ㈜LS 연결 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.LS가 2008년에 인수한 에식스솔루션즈는 나스닥에 상장돼 있던 미국 기업으로 꾸준한 R&D 투자와 흑자 전환을 계기로 미국과 유럽 등 글로벌 권선 시장에서 점유율 1위를 기록 중이다.궛선은 전기 모터나 변압기 등에 전기를 흐르게 하기 위해 코일 형태로 감아 사용하는 고도의 정밀성을 요구하는 전선이다.LS는 에식스솔루션즈를 국내에 재상장시킴으로써 투자자들에게 새로운 투자 기회를 마련하는 것은 물론, 대어급 IPO의 재개로 활황을 보이고 있는 국내 증시에 더욱 탄력이 붙어 코스피 5000 시대를 실현하는 데 기여할 것으로 기대했다.현재 북미, 유럽, 아시아 등 11개국에 생산 거점을 구축한 에식스솔루션즈는 전기차 구동모터용 고출력 특수 권선을 생산하고 있으며, 테슬라와 토요타 등 글로벌 전기차 기업을 주요 고객으로 확보하고 있다.특히 에식스솔루션즈가 제조 중인 변압기용 특수 권선은 최근 인공지능(AI) 데이터센터 증가와 미국 내 변압기의 약 70%가 교체 시기를 맞으면서 주문량이 폭증하고 있어, 생산능력 확대가 시급한 투자 적기(골든타임)에 놓여 있는 상황이다.LS 측은 "에식스솔루션즈는 전기차 및 변압기용 특수 권선 등의 생산설비 확충을 위해 올해부터 2029년까지 6000억원 이상의 대규모 설비투자가 필요하다"며 "IPO를 성공적으로 추진할 경우 추가 차입 없이 투자금을 마련, 모회사인 LS의 재무 건전성 확보에도 크게 기여할 것"이라고 강조했다.LS는 기존 주주들에 대한 주주환원도 차질 없이 진행할 예정이라고 밝혔다.앞서 LS는 지난 8월 전체 발행 주식의 3.1% 규모인 100만주의 자사주를 소각하겠다고 공시한 바 있다. LS는 절반인 50만주에 대한 소각을 완료했으며 내년 1분기 중 나머지 50만주를 소각할 계획이다.또 주주 가치 극대화를 위해 경영 효율성 지표인 ROE(자기자본이익률)를 작년 말 기준 5.1%에서 8%로 끌어올릴 방침이다.이 밖에 배당금을 매년 5% 이상 증액해 2030년까지 배당금을 30% 이상 증가시키고, 정기 배당 외에도 회사 재원 범위 내에서 중간 배당을 적극 검토해 추가적인 환원을 실현할 계획이다.앞서 일각에서는 지배 구조상 지주사 LS의 '증손자회사'에 해당하는 에식스솔루션즈가 상장될 경우, LS의 기업가치가 희석돼 기존 LS 주주에게 피해를 줄 수 있다는 우려가 나오기도 했다.현재 에식스솔루션즈는 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장예비심사 신청서를 제출한 상태다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com