19회 아름다운하루 행사에서 장윤경 아름다운가게 상임이사, 장세욱 동국제강그룹 부회장. 사진=동국홀딩스

동국제강그룹이 본사 및 사업장이 위치한 서울-인천-부산 3개 지역 아름다운가게 매장에서 제 19회 ‘동국제강그룹과 함께하는 아름다운하루’ 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.‘아름다운하루’는 물품 재활용을 통해 나눔과 순환의 가치를 알리고자 아름다운가게와 함께 2005년부터 시행해 온 임직원 참여형 캠페인이다. 동국제강그룹은 임직원 기부물품을 모아 ‘아름다운가게’에 전하고, 아름다운 가게는 판매 수익 중 일부를 소외계층을 위해 활용한다.동국제강그룹은 지난 10월 27일부터 11월 10일까지 총 15일간 전 계열사 및 지방사업장으로부터 기부물품 약 5000여점을 모아 아름다운가게에 전했다.아름다운가게는 동국제강그룹 기부물품 판매 수익금으로 폐지를 수거해 순환을 실천하는 어르신에 대한 인식 개선 일환으로 ‘자원재생활동가’ 조끼를 배급하고, 혹서기 생활 여건 개선을 위한 ‘여름나눔보따리’를 지원할 예정이다.행사 당일 동국제강그룹 임직원 자원봉사자 20여명이 봉사자로 참석했다. 올해도 장세욱 동국제강그룹 부회장이 일일점원을 자처했다.사회공헌에 있어 항상 ‘일회성 보다 꾸준한 관심’을 중요시 하는 장 부회장은 매해 빠짐없이 현장에 직접 참석해 판매를 도왔다.장 부회장은 별도로 사재도 기부해 왔다. 2016년부터 매해 1천만원씩, 올해로 누적 1억원을 전했다. 장 부회장 사재 1억원은 나눔보따리 약 1000개가 되어 소외계층에 전해졌다.아름다운가게는 장 부회장 사재 10년 기부 및 동국제강그룹의 지속적인 지원에 감사하는 마음을 담아 ‘나눔감사패’와 함께 장세욱 부회장 이름을 자수한 아름다운가게 앞치마, 일자리창출 사회적기업 상품으로 구성한 나눔보따리를 선물했다. 자수앞치마는 자원봉사시간을 500시간 이상 누적한 봉사자에게 전하는 아름다운가게만의 선물이다.장 부회장은 “기부는 실천과 지속이 중요하다고 본다”며, “아름다운가게와 함께하며 기부 문화가 활성화 될 수 있도록 앞으로도 계속 임직원과 동참하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com