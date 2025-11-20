구형모 동화약품 베트남 대표사무소장 사진=동화약품

동화약품이 신임 베트남 대표사무소장에 구형모 전무를 선임했다고 20일 밝혔다. 구 전무는 동화약품이 2023년에 인수한 중선파마 등 베트남 사업을 총괄하게 된다. 중선파마는 현지에 241개 매장을 운영하고 있다.구형모 전무는 삼성테스코와 롯데쇼핑, CJ올리브영을 거친 유통 전문가이다. 1997년 삼성물산에 입사해 홈플러스 창립 멤버로 경력을 시작한 뒤, 삼성테스코와 롯데쇼핑㈜ 슈퍼마켓 부문을 거쳐 2002년 CJ올리브영㈜에 입사했다.구 전무는 CJ올리브영에 합류할 당시 3개 점포를 운영하던 초기 단계에서 상품운영기획, SCM, 재무관리, 가맹관리, 전략기획, 글로벌 등 주요 조직을 신설했다. 또 초대 팀장으로서 조직 기반을 구축했다.2012년에는 중국 상하이에 법인을 설립해 총경리로서 현지 영업을 총괄했다. 특히 CJ제일제당의 HBC 부문을 현재의 CJ올리브영㈜으로 발전시키고, 2017년 1000호점 출점을 이끌어낸 주역으로 알려져 있다.이후에는 호텔신라 TR부문과 홍콩 Sun Art Retail Group의 합작회사인 상해통라상무유한공사 대표이사, 최근까지 K-Beauty 글로벌 진출을 담당하는 LiNK (Shanghai) Co., Ltd. 대표이사를 맡기도 했다.구형모 전무는 “우리나라 기업 중 가장 오랜 역사를 지닌 동화약품에 합류하게 돼 영광으로 생각한다”면서 “동화약품 베트남 사업의 성공을 이끌어 동화약품의 해외 진출에 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com