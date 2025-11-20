쿠팡, 4500여명 개인정보 노출…"고객들께 진심으로 사과"

이름, 전화번호, 이메일 주소, 배송지 주소 등 노출

결제 정보에 대한 접근은 없는 것으로 확인

쿠팡에서 고객 4500여명의 개인정보가 노출되는 사고가 발생했다.20일 쿠팡은 개인정보가 유출된 고객들을 대상으로 "18일 고객 개인정보가 비인가 조회된 것으로 확인됐다"라는 내용의 안내 문자를 보냈다. 유출 정보는 △이름 △전화번호 △이메일 주소 △배송지 주소록 △최근 5건의 주문 정보 등이다.다만, 결제 정보에 대한 접근은 없는 것으로 확인했고, 쿠팡 시스템과 내부 네트워크망의 외부 침입 흔적 역시 없는 것으로 파악된다.쿠팡은 이날 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고한 상태다.쿠팡은 "해당 활동을 탐지한 후, 즉시 필요한 대응 조치를 완료했고 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다"라며 "조사에 긴밀하게 협조하고 있다. 이 사안과 관련된 고객들에게는 개별 공지를 완료했으며, 고객들께 심려를 끼치게 돼 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.이어 "쿠팡은 앞으로도 고객들의 개인정보 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다최수진 기자 jinny0618@hankyung.com