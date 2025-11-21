부강테크, 유럽 진출 본격화…프로테우스 프랑스·스위스 독점 계약

DERU II 대응 기술력 인정받아 EU 선진시장 공략 가속

수처리 전문기업 부강테크가 프랑스 소르그룹의 엔지니어링 자회사 스테로와 프로테우스 프랑스·스위스 독점 사용권 협약을 체결했다.국내 수처리 기업들이 주로 중국·동남아 시장을 중심으로 사업을 전개해온 것과 달리, 부강테크는 환경 규제가 엄격한 미국·캐나다·유럽 등 선진 시장에서 기술 성능을 검증하며 신뢰를 쌓아왔다. 이번 협약은 그동안의 기술 성과가 유럽 선도기업으로부터 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과로 평가된다.현재 프랑스를 포함한 유럽 국가들은 강화된 기준의 폐수 지침(DERU II, Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires)을 자국 법률로 전환 중이며, 이를 충족할 수 있는 다양한 기술 대안을 검토하고 있다. 특히 기후변화로 인한 집중호우 증가로 하천 위생 관리가 중요한 과제로 떠오르면서, 스테로는 DERU II 요구사항을 충족할 수 있는 기술로 프로테우스를 최종 선정한 것으로 알려졌다.소르 워터 엔지니어링과 스테로의 위고 바르디 사장은 “부강테크와 그 자회사 투머로우 워터와의 파트너십을 통해 지역 공공기관에 더욱 강력하고 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.부강테크 유럽사업 총괄 책임자인 에마뉘엘 뤼트만은 “프랑스를 대표하는 수처리 기업 스테로와 협력하게 돼 매우 기쁘다”며, “DERU II가 요구하는 무화학약품 공정, 콤팩트한 설계, 기존 및 신규 플랜트 모두에 적용 가능한 유연성 등 프로테우스의 기술력이 유럽 선도기업으로부터 인정받게 되어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.이번 협력을 통해 부강테크는 유럽 전역으로 기술 적용과 사업 확장을 지속해 나갈 계획이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com