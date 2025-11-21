김영번 롯데케미칼 커뮤니케이션부문장(왼쪽), 김천주 롯데의료재단 이사장이 11월 20일 하남 보바스병원 어린이재활센터에서 ‘mom편한 치료교실’ 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진=롯데케미칼

롯데케미칼과 롯데의료재단이 20일 하남 보바스병원 어린이재활센터에서 장애 아동을 대상으로 한 ‘mom편한 치료교실’ 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.이날 협약식에는 김영번 롯데케미칼 커뮤니케이션부문장, 롯데의료재단 김천주 이사장, 박종우 사무국장, 윤연중 보바스병원장 및 관계자들이 참석했다.롯데케미칼은 이번 협약을 통해 ▲재생 플라스틱 치료 교구 개발 ▲취약계층 아동 치료비 지원 ▲안정적인 치료실 환경 조성 등 장애 아동을 위한 실질적인 사회공헌 사업을 추진할 예정이다.해당 사업은 향후 2년간 지원되며, 플라스틱 치료 교구 재활용 및 순환사업 경우 롯데케미칼의 자원 선순환 프로젝트 ‘프로젝트 루프(LOOP)’와 연계해 추진될 예정이다.롯데케미칼은 2018년부터 2024년까지 ‘mom편한 음악놀이’ 후원 사업을 통해 장애 아동의 신체적·심리적 재활을 지원해왔다.올해부터는 사업을 ‘mom편한 치료교실’로 확대·개편해 치료 지원의 범위와 방식을 한층 강화할 계획이다.롯데케미칼 관계자는 “이번 업무협약을 통해 장애 아동이 건강하게 성장할 수 있도록 지원하고, 동시에 지속가능한 환경 조성을 위한 사회적 책임도 다할 예정”이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com